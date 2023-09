Coupe du monde de rugby : les supporters débarquent à Marseille, fiesta assurée et sécurité renforcée

Angleterre/Argentine ce samedi à 21 heures, puis l'Afrique du sud, championne du monde en titre qui affronte l'Ecosse à 17h45 dimanche : ce sont les deux belles affiches du stade Vélodrome pour la Coupe du monde de rugby ce week-end. Les supporters de ces quatre pays sont déjà bien présents dans les rues, les plages et bien sûr les bars de Marseille

Colin, citoyen anglais, est déjà installé sur le Vieux-Port ce vendredi , devant une bière et au soleil : "Dans notre pays, on n'a pas ce genre de temps, ça va être tellement bien ! Pour l'instant, on profite de la culture... et de la Guiness !". Andy, en kilt, affiche fièrement sa provenance d'Ecosse et glisse dans un sourire : "Il fait très chaud ici, c'est important de s'hydrater et je pense qu'on va beaucoup s'hydrater !".

Graham arrive lui d'Afrique-du-Sud, un peu chambreur quand on lui parle de la France que les champions du monde en titre pourraient affronter en demi-finale : "Les Français auront peut-être un bon parcours, mais face à nous, ce sera la fin !".

La bonne ambiance des supporters du rugby est donc bien au rendez-vous, ce qui n'empêche pas un haut niveau de sécurité à Marseille pour ce week-end.

"Des effectifs de police renforcés au niveau d'un match de ligue des champions" - Rémi Bourdu directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône

La préfecture de police a renforcé ses effectifs pour prévenir tout débordement, "des moyens terrestres (Vtt, cheval) des moyens nautiques mais aussi un dispositif de lutte anti drone est déployé autour du Vélodrome et au dessus des zones où l'on trouvera beaucoup de public", précise Remi Bourdu, le directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône*.*

En effet, ce week-end, le stade de Marseille accueillera deux fois 60.000 supporters, et il y aura aussi beaucoup de monde dans la fan zone installée par les commerçants de l'escale Borély ou dans le village rugby avec écrans géants, installé sur le Vieux Port. "Nous ne craignons pas de débordements entre supporters des pays qui jouent ce week-end à Marseille, mais plutôt de la part de personnes mal intentionnées qui auraient à cœur de provoquer les supporters" , s'inquiète toutefois Rudy Manna du syndicat de police Alliance.