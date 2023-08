Coupe du monde de rugby : les Wallabies à l'entraînement devant plus de 600 personnes à Andrézieux

Des sourires jusqu'aux oreilles jeudi au stade Roger-Baudras d'Andrézieux-Bouthéon ! Plus de 600 personnes ont assisté à l'entraînement des rugbymen australiens, qui ont choisi la Loire pour leur camp de base pour la Coupe du monde de rugby. Ils logent à Saint-Galmier ( à la Charpinière ) et s'entraînent, donc, à Andrézieux. De nombreux licenciés des clubs de la Loire étaient présents pour cette séance en public, ainsi que des familles.

Musique et cuisine australienne

Aude est venue avec son fils Esteban, qui joue au rugby à Andrézieux-Bouthéon depuis l'âge de trois ans. "Ça change des entraînements des enfants", sourit-elle, "pour la taille et la vitesse des joueurs". Corentin, entraîneur de plusieurs équipes jeunes au RCAB confirme : "on retrouve beaucoup les mêmes exercices, après, la vitesse d'exécution n'est pas du tout la même que nous... ce qui est normal".

Pour mettre le public dans l'ambiance australienne, les enceintes du stade Roger-Baudras diffusent des tubes d'artistes australiens pendant l'entraînement, d'ACDC aux Bee Gees. Un brunch avec burger et saumon est aussi servi aux plus de 600 spectateurs. "C'est très sympa", commente Pierrick, venu de Communay dans le Rhône. "Et pouvoir les approcher de si près, c'est très bien", ajoute-t-il, smartphone à la main, pour prendre en photo son fils auprès des joueurs australiens pendant la séance de dédicaces organisée après l'entraînement.

Les Wallabies se sont entraînés jeudi matin en public à Andrézieux. © Radio France - Tifany Antkowiak

Les Wallabies enchantés par l'accueil des spectateurs

L'exercice semble plaire aux Wallabies, qui acceptent toutes les demandes : photos, autographes sur papier, sur des maillots ou des ballons de rugby. "J'en ai eu treize", raconte Martin. Le jeune garçon a prévu de mettre le ballon signé sous verre chez lui, "je ne vais plus jouer avec !". Mathilde, qui est venue avec plusieurs amis fans de rugby, a même réussi à repartir avec un maillot d'entraînement porté par le centre Izaia Perese pendant la séance. "Je ne connais pas son nom, je ne connais pas toute l'équipe, mais il était sympa alors je lui ai demandé son maillot", explique la jeune femme.

"J'apprécie toute cette communauté, c'est une super ambiance, et ça nous met dans de bonnes conditions de préparation", commentait en conférence de presse le jeune deuxième ligne Tom Hooper. "Il n'y a même pas autant de monde pour mes matches à Canberra", assurait le frère de l'ancien capitaine des Wallabies Michael Hooper. Le sélectionneur confirme. "Certains joueurs étaient stressés par le fait de faire cette séance d'entraînement, car il y a plus de public que ce à quoi ils sont habitués dans leurs clubs", explique Eddie Jones. Il trouve que "l'atmosphère autour de ce Mondial est géniale [...] surtout avec les bons résultats du XV de France en ce moment". "On est des privilégiés de pouvoir participer à ça", ajoute-t-il.