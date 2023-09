Coupe du monde de rugby : Montpellier souhaite la bienvenue aux Samoans

Afio Mai ! Bienvenue, en samoan, à l'équipe de rugby du Samoa qui a choisi Montpellier pour établir son camp de base pendant la Coupe du monde qui débute vendredi 8 septembre. L'équipe loge dans un quatre étoiles à deux pas de l'Hôtel de ville où était organisée la cérémonie d'accueil ce mercredi matin. Pour être honnête, il n'y avait pas vraiment foule pour rendre hommage aux joueurs mais il faut rappeler qu'aucun match ne se joue ici, contrairement au mondial 2007.

"Vous êtes ici chez vous !"

Les Samoans sont arrivés souriants et décontractés mais en tenue officielle : blazer et paréo bleu marine, sandalettes au pied et colliers de fruit autour du cou. Invités à entrer dans l'Hôtel de ville, ils ont écouté les prises de parole dont celle du maire Michaël Delafosse, pleine de chaleur : "Merci d'être là. Soyez ici chez vous, Montpellier c'est votre ville, et je ne doute pas que la ville vous portera chance !"

Montpellier a tout pour plaire : le soleil et la mer

Sur scène, un des capitaines du Samoa, Paul Alo-Emile, pilier dans tous les sens du terme du Stade Français depuis huit ans, évoque le soleil et la mer toute proche, qu'il apprécie tant. Il ose alors une comparaison avec son pays d'origine avant de rectifier quelques minutes plus tard devant les journalistes : "Je suis désolé mais les plages au Samoa, c'est les mieux du monde". Il confie tout de même être venu plusieurs fois à Montpellier avec son épouse pour le plaisir et parce qu'il s'y sent bien.

Pas de haka mais un chant traditionnel

Après les prises de parole, les échanges de cadeaux. En revanche, pas de haka mais un chant traditionnel repris par tous les joueurs rassemblés sur scène. Ensuite, tout le monde ressort pour une rencontre avec les fans. "C'est une grande équipe, hein ! Donc 'c'est normal qu'on viennent les soutenir" s'enthousiasme une supportrice. "On est là avec eux et on les supportera, après l'équipe de France, mais on les supportera pour le mondial" confirme un autre fan du ballon ovale.

Un selfie avec Tana Umaga

On aperçoit Fulgence Ouedraogo, ambassadeur du Montpellier Hérault Rugby (MHR) lui-même ex-international. "Moi je suis un peu comme un enfant aussi. De croiser Tana Umaga, je lui allé lui demander ma petite photo, mon petit selfie". Tana Umaga, ancienne gloire des All Blacks passé par Toulon, entraine aujourd'hui la sélection samoane. À la question de savoir comment il définirait le rugby en trois mot, il répond "amitié, communauté, passion".

11 Samoans sur les 32 sélectionnés jouent en Top 14

Un tiers des Samoans sélectionnés jouent en Top 14. Ce samedi de 10h à 11h, ils se prêteront au jeu d'un entrainement ouvert au public au GGL Stadium , l'antre des rugbymen montpelliérains ( inscription en ligne ). Le Samoa n'a pas accédé aux quarts de finale depuis la Coupe du monde 1995 en Afrique du Sud. Dans la poule D pour cette édition 2023 avec l'Argentine, l'Angleterre, le Japon et le Chili qui sera son premier adversaire, le samedi 16 septembre à Bordeaux.

Les joueurs samoans se sont rassemblés sur scène pour un chant traditionnel © Radio France - Salah Hamdaoui

Devant un ballon de rugby géant, séance d'autographe pour un des capitaines samoans, Paul Alo-Emile, pilier du Stade Français depuis huit ans © Radio France - Salah Hamdaoui