Coupe du monde de rugby : "Nantes est devenue Dublin le temps d'un week-end" réagit un supporter

L'Irlande s'est imposée 59 à 16 face aux Tonga en match de poule de la Coupe du monde de rugby ce samedi soir

au stade de la Beaujoire à Nantes, devant plus de 35.600 spectateurs. Victoire écrasante, donc, conforme aux attentes des milliers de supporters irlandais qui ont assisté au match. Une marée verte dans les gradins, dans une ambiance des grands soirs.

Des Nantais supporters de l'Irlande

La Beaujoire est pleine et craquer, il y a des maillots verts partout, des milliers de supporters irlandais, mais pas que.

Paul, 26 ans, habite Saint-Sébastien-sur-Loire, près de Nantes. Né à Brest, il se sent un petit peu Irlandais dans l'âme : "Ambiance de folie, c'est ce que l'on attend de ce genre de match, s'exclame-t-il. Étant breton, je me sens celtique, donc forcément, je soutiens les Irlandais. J'ai l'impression que Nantes est devenue Dublin le temps d'un week-end."

Paul allait continuer sa phrase, mais l'équipe irlandaise marque son premier essai, le premier d'une longue série. D'ailleurs, comment dit-on "essai" en irlandais ? "A try for Ireland" répond Saoirse, 47 ans, dans la langue de Shakespeare. Elle vient de Galway, sur la côte ouest de l'Irlande. Et il y a tellement de monde dans les gradins qu'elle est assise dans les escaliers : "nous étions assis plus bas, dit-elle, mais des gens nous ont pris nos places et ils ne voulaient pas bouger, donc on a raté le début du match et l'hymne national parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais bon, maintenant tout va bien !"

Une victoire écrasante

Tout va bien pour l'Irlande après la victoire écrasante 59 à 16 face aux Tonga. "J'espère que l'Irlande ira en quarts de finale, reprend Saoirse, et même plus loin que les quarts de finale !"

Prochain match des Irlandais le 23 septembre contre un gros morceau de la poule B : l'Afrique du Sud. Une rencontre qui aura lieu cette fois au Stade de France à Saint-Denis (93). Le lendemain, les Tonga affrontent l'Écosse (le 24 septembre) au stade Riviera de Nice.

Le prochain match du Mondial à Nantes, ce sera le 30 septembre, avec Argentine/Chili.