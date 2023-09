Coupe du monde de rugby : où regarder les matchs﻿ en Alsace ?

Même si le contingents de licenciés de rugby est plutôt faible en Alsace (environ 3.700), l'engouement pour la Coupe du monde s'annonce assez fort. Pour le match d'ouverture entre les Bleus et les All Blacks, il y aura une fan zone officielle à Strasbourg et plusieurs autres lieux de diffusion.

Plusieurs villes diffuseront les matchs des rugbymen français en Alsace © Maxppp - Fred Dugit Il n'y aura qu'une seule fan zone officielle, estampillée World Rugby, l'organisateur de cette coupe du monde (avec par exemple les boissons officielles), c'est au stade de Hautepierre. La Ligue du Grand Est et le Strasbourg Alsace Rugby pourront accueillir jusqu'à 2.000 personnes ce vendredi soir (coup d'envoi à 21h15) dans les tribunes et sur la pelouse. L'entrée est gratuite mais l'inscription obligatoire sur internet ( https://www.helloasso.com/associations/strasbourg-alsace-rugby/evenements/fan-zone ). Ce dispositif pourrait être reconduit si les Bleus atteignent la demi-finale et la finale. ⓘ Publicité Des écrans géants dans la plupart des grandes villes alsaciennes Les principaux clubs de la région, associés aux communes, se sont aussi mobilisés pour diffuser sur écran géant ce choc face aux All Blacks et les principales rencontres de la compétition. Rendez-vous par exemple dans le Haut-Rhin à la salle polyvalente des galets à Chalampé. Les fans d'Antoine Dupont and co se retrouveront sur le plateau sportif de la Montagne Verte à Colmar. Dans le Bas-Rhin, des retransmissions sont proposées à la salle des Corporations à Haguenau, à l'Illiade à Illkirch ou encore à la maison des élèves à Molsheim. La Ligue du Grand Est va dépenser 64.000 euros pour faire vivre cette coupe du monde. Une opération de sensibilisation au rugby est organisée au stade de Hautepierre à Strasbourg, avec environ 350 collégiens et lycéens, les 5 et 6 octobre 2023. À lire aussi Coupe du monde de rugby 2023 : à Nantes, comment le stade de la Beaujoire passe du foot au rugby