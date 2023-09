Coupe du monde de rugby : où voir France - Nouvelle-Zélande sur écrant géant en Drôme-Ardèche ?

C'est l'événement de cette rentrée 2023 en France : le mondial de rugby débute ce vendredi soir à 21h15 avec une affiche de rêve entre la France et les All Blacks. Pour l'occasion, plusieurs clubs et communes diffusent le match sur écran géant.

Le ballon officiel de la Coupe du monde de rugby 2023 © Radio France - Dimitri Morgado En plus des terrasses des bars, plusieurs communes et clubs de Drôme-Ardèche se mobilisent pour retransmettre le match d'ouverture de la coupe du monde de rugby sur écran géant ce vendredi soir entre la France et la Nouvelle-Zélande, à partir de 21h15. ⓘ Publicité DANS LA DRÔME : Portes-lès-Valence : au stade Gabriel Coullaud avec le club de l'Us Véore Die : au stade Viogeat Pont-de-Barret : place de la mairie EN ARDÈCHE : Saint-Péray : place de l'hôtel de ville avec le club du Bassin de Crussol Privas : place de la mairie avec le club de Privas Tournon : place Jean-Jaurès La Voulte : stade Battendier Lukowiak Bourg-Saint-Andéol : stade Cambérabéro