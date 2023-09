Coupe du monde de rugby : où voir les joueurs en Gironde ?

Il y a deux cas de figure. D'abord pour les équipes qui ont leur camp de base chez nous et qui vont s'installer pendant toute la phase de poule. L'organisation leur impose un entraînement en public. Pour les Fidji ce sera le mercredi 13 septembre au stade Ladoumègue de Lormont devant 1500 personnes. Ce sera gratuit sur le principe du "premier arrivé, premier servi". Pour la Roumanie, ce sera une semaine plus tard au stade Moueix de Libourne. Et avec la même capacité d'accueil.

ⓘ Publicité

Ensuite, il y a les villes où les sélections ne seront que de passage. Deux ou trois jours dans le cadre d'un match au Matmut Atlantique. Et là pas question de se disperser, avoue Stéphane Delpeyrat maire de St Médard en Jalles qui accueillera l'Irlande et le Chili.

Voir les Blacks à Bègles ?

"Tout le monde aimerait voir les Irlandais mais les équipes ont des contraintes très strictes. Je sais que les manageurs sont très réticents. On verra si on y arrive. On espère..."

Voir Beauden Barret de près ? La mairie de Bègles veut y croire. © AFP - Henry Nicholls

Pas de bain de foule non plus à Bègles pour les Gallois, les Sud-Africains et les Géorgiens. Mais un rêve pour le mairie Clément Rossignol-Puech. Celui de pouvoir ouvrir au public un entraînement des All Blacks qui poseront leurs crampons au CEVA Campus, centre de l'Union-Bordeaux Bègles, du 18 au 23 septembre entre leurs matches face à la Namibie (le 15) et l'Italie (le 29).

"On a une petite chance. Le rythme sera un peu différent pour les All Blacks. Ils vont s'entraîner tous les jours bien sûr mais il y aura aussi des moments de détente. Un entraînement sans dévoiler la stratégie ou la tactique de match, c'est possible. C'est à négocier quelques jours avant. Nous on est prêt."

Prêt à organiser l'accueil de 3500 veinards dans les tribunes du stade André-Moga.