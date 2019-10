Coupe du Monde de rugby : Pamiers à fond derrière Yoann Huget, l'enfant du pays

Quand on parle de supporters de la première heure, les membres du club de rugby de Pamiers, en Ariège, le SCA, le Sporting Club Appaméen où Yoann Huget a fait ses tout débuts, enfant, le sont assurément.

Depuis le début de la coupe du Monde de rugby au Japon, ils ne loupent pas une seconde de leur protégé, d'autant que c'est vraiment la première et sans doute la dernière compétition du genre à laquelle l'ailier du Stade Toulousain participe.

Yoann Huget, enfant, en photo au club house du SCA avec son équipe de l'école de rugby de l'époque. © Radio France - Magalie Lacombe

On lui a donné l'envie de jouer au rugby, on lui a donné ce plaisir, l'envie de continuer. C'est une fierté pour nous - Guy Géraud, le directeur de l'école de rugby du SCA

Toute la ville de Pamiers est derrière son joueur, avec des affiches dès l'entrée de la commune aux couleurs du XV de France et singulièrement de Yoann Huget, avec son portrait en grand. Certains commerçants aussi ont joué le jeu, à commencer évidemment par sa mère qui tient le pub Tina, en plein centre-ville.

La mère de Yoann Huget a fermé son pub, pour aller soutenir son fils au Japon, notamment pour le match de la France contre les Etats-Unis, ce mercredi. © Radio France - Magalie Lacombe

Ce mercredi, ils vont être nombreux évidemment à s'organiser pour pouvoir regarder la confrontation entre la France et les Etats-Unis, même si au club de rugby de Pamiers, on attend avec encore plus d'impatience le duel France - Angleterre, le samedi 12 octobre à 17h15 et on espère bien pouvoir suivre les Bleus le plus loin possible.