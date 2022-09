Coupe du monde de rugby : pas d'équipe des Fidji à Libourne, le plaquage cathédrale du maire de la ville

"Le propriétaire de l'hôtel se fout complètement de l'opinion du maire de Libourne". Philippe Buisson n'a pas apprécié, et c'est le moins que l'on puisse écrire, la décision du propriétaire du Château Hôtel Grand Barrail à Saint-Emilion de ne pas accueillir l'équipe des Fidji lors de la prochaine coupe du monde de rugby (8 septembre au 28 octobre 2023). La délégation du Pacifique avait pourtant annoncé son intention d'installer son camp de base à Saint-Emilion en profitant des installations sportives de Libourne ainsi que du centre aquatique La Calinésie.

Il n'a pas compris ce qu'était la coupe du monde de rugby.

Sauf que l'hôtel devant accueillir Semi Radradra et ses équipiers devait faire l'objet de travaux au printemps prochain. C'est l'explication fournie par le propriétaire des lieux pour se désengager. Il craignait que son chantier de rénovation ne soit pas terminé à temps. "J'ai un sentiment d'amertume, rétorque Philippe Buison, le maire de Libourne et président de la CALI, la communauté d'agglomération du Libournais. On avait gagné la confiance de France 2023 et convaincu les Fidjiens de venir. L'hôtel Grand Barrail avait signé un contrat avec les Fidji portant sur plusieurs centaines de milliers d'euros. Et le propriétaire, qui n'est pas de Libourne, a cru bon de nous signifier qu'il ne pouvait pas reporter ses travaux. Il n'a pas compris ce qu'était la coupe du monde de rugby, pensant sans doute à une compétition anecdotique !"

Philippe Buisson regrette ce qu'il qualifiait de "belle opération de marketing" pour sa ville. Selon nos informations, les Fidjiens s'installeront tout de même en Gironde. Ils devraient être logés à Bordeaux et s'entraîner à Saint-Médard-en-Jalles. L'équipe des Fidji qui viendra tout de même à Libourne cet automne à l'occasion de leur tournée de novembre. Ils seront hébergés à l'hôtel Mercure.