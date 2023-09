Coupe du monde de rugby : "pas de maillon faible" chez les bleus

Le choc face aux All-Blacks sera suivi avec attention par Jean-Luc Averous, un ancien du club de la Voulte, qui a battu avec le XV de France la Nouvelle-Zélande sur sa pelouse le 14 juillet 1979. C'était une première dans l'histoire du rugby tricolore. Jean-Luc Averous était invité de France Bleu Drôme Ardèche ce vendredi matin à quelques heures du coup d'envoi.

ⓘ Publicité

France Bleu Drôme Ardèche : avant de parler du match d'ouverture de la coupe du monde, quel souvenir gardez-vous de cet exploit du XV de France en 79 ?

Je pense que c'est certainement un des meilleurs moments de ma carrière rugbystique. D'autant que bon, c'était symbolique le 14 juillet, commenté par un Roger Couderc tout feu tout flamme et en marquant 5 essais. Avec le grand chelem en 77, c'est certainement le plus grand moment de ma carrière sportive.

France All-Blacks, ce soir. 21 h 15 Qu'est ce que vous en attendez?

On en attend un petit peu une confirmation dans le sens où ça fait quelques mois qu'on considère l'équipe de France comme étant la favorite de cette Coupe du monde, donc ça fait un poids sur les épaules quand on est obligé de faire face à cette réputation. Mais je crois qu'on en a les moyens. Sincèrement, on en a les moyens. On est complet dans toutes nos lignes. On peut alterner notre jeu mais les Blacks, ça reste quand même les Blacks. Il faut se méfier de leur réaction parce que ça fait quelque temps qu'ils sont maltraités au niveau médias en disant que ce n'est plus la grande équipe des Blacks. Je resterais quand même sur mes gardes.

D'autant que la Nouvelle-Zélande reste sur "une rouste" face à l'Afrique du sud !

Lorsqu'on est vexé d'une d'un affront, cela peut engendrer des réactions. Preuve en est, vous parliez tout à l'heure de 79 (la première victoire des tricolores en Nouvelle-Zélande ndlr) quand on les bat. Le premier test, on avait pris 30 points et le deuxième sur la revanche, c'est Nous qui les humilions. Donc il faut toujours, toujours dans un sport de haut niveau, se méfier de l'équipe qui a été blessée.

Battre les All Blacks en match d'ouverture d'une Coupe du monde à la maison, ça veut dire que mentalement, il y a quelque chose qui change ou pas pour un joueur ?

Bien évidemment, et c'est tout ce que je peux leur souhaiter, battre les Blacks, ce soir, ça serait la plus belle des signatures pour enclencher cette Coupe du monde et pour se forger un moral d'acier et être convaincu de la possibilité d'être champion du monde.

La France a été trois fois finaliste de la Coupe du monde. Malheureusement, ça s'est mal passé. Cette année, vous y croyez ou pas ?

Bien sûr. Je crois qu'on en a l'équipe pour. On a un leader capable de métamorphoser l'équipe à tout moment. On parle d'Antoine Dupont, mais je pense que hormis Antoine, il y a beaucoup d'autres grands joueurs et d'autres grands leaders dans cette équipe. C'est le point fort de cette équipe, il n'y a pas de maillon faible, quel que soit le poste. Leur parcours depuis quelques mois, voire quelques années, est extraordinaire. Donc on est sur une dynamique. Et puis je crois qu'il y a un gros travail de fond qui est fait au niveau de la formation au rugby en France, qui génère qu'il y a des joueurs qui sont prêts et qui sont éduqués depuis leur plus jeune âge à une certaine façon de jouer et qui se répercute aujourd'hui au plus haut niveau.

France Nouvelle-Zélande, c'est aussi le fameux haka quand on est joueur. Vous l'avez été, vous l'avez vécu. Qu'est ce qui se passe dans la tête à ce moment là ?

Il peut se passer beaucoup de choses dans la tête, mais c'est vrai qu'on n'est pas tétanisés pour autant. On est, à ce moment là, survolté intérieurement. Ca conditionne autant l'adversaire que les Blacks. C'est à dire que les regards se croisent. On entend plus rien. De la même que lorsqu'on est dans le match, au début, comme un peu dans une arène où il y a 80 000 personnes, il y a du brouhaha. Et puis, à un moment donné, vous êtes dans votre match, vous entendez plus rien autour de vous, parce que vous pensez qu'à votre match, à votre adversaire et lorsque c'est le haka, c'est un peu aussi ce que l'on peut ressentir, on s'isole individuellement et on engrange de l'énergie avant le combat.