Coupe du monde de rugby : Patrice Lagisquet veut "transformer ce rêve" avec la sélection du Portugal

Le Portugal débute sa coupe du monde de rugby ce samedi 16 septembre à Nice contre le Pays de Galles. Sélectionneur des "Lobos" depuis 2019, Patrice Lagisquet, ancien international, entraineur de Biarritz et ex-adjoint de Philippe Saint-André chez les Bleus, évoque ses objectifs.

France Bleu Pays Basque : Dans quel état d'esprit êtes-vous au moment d'entamer cette compétition, ce Mondial ?

Patrice Lagisquet : Un peu excité mais impatient de voir ce qu'on va être capable de faire par rapport à ce type d'opposition. Parce qu'on n'a pas eu souvent l'occasion de rencontrer des équipes de ce niveau-là. Et puis un peu inquiet aussi parce que ce sont des gros matches et quelque part, il y a toujours la crainte de ne pas être au niveau, d'être passé à côté dans la préparation, de ne pas avoir donné toutes les armes aux joueurs. Il y a quand même une ambition, une volonté de montrer un beau visage, de voir, de pratiquer un rugby qui soit séduisant. Mais il y a une part d'éléments que l'on ne maitrise pas, les aléas de la météo. On va voir celles nous permettent de pratiquer un rugby assez ambitieux.

Face à une équipe galloise qui, on l'a vu la semaine dernière contre une belle équipe des Fidji, a répondu présent...

Oui, il faut se rendre compte que même si les nations majeures peuvent être mises en difficulté, elles sont quand même habituées à ce type d'événement et elles savent comment les aborder. Les Gallois ont fait comme les Anglais. Ils ont misé sur un énorme travail physique, une qualité défensive très poussée et beaucoup de générosité, de courage. Ça leur a permis de résister à la puissance des Fidjiens, qui est redoutable. Ce n'est pas pour rien qu'ils avaient rejoint la septième place au classement mondial.

On veut transformer ce rêve en réalité. Mais on sait très bien que la tâche sera ardue, et il faut qu'on ait un maximum d'éléments favorables en notre faveur, pour ce groupe, pour que ce soit une réussite. C'est pour ça que ça reste de l'ordre du rêve. Mais quoiqu'il en soit, participer à ce Mondial, c'est déjà une reconnaissance du travail effectué durant toutes ces années et ça prouve la qualité du réservoir de joueur portugais. Puis, on aimerait que cela serve de tremplin à toute une génération, des jeunes notamment, qui pourrait être attirée par le rugby au Portugal.

L'Uruguay a bien montré contre la France qu'on peut débuter sa compétition contre un favori, la France, et séduire avec la manière, malgré la défaite...

C'est vrai... il y a toujours sa mission cachée de remporter un match. Mais il y a une ambition, comment dire, plus assumée de pratiquer du rugby séduisant, qui corresponde à nos qualités, et qu'on puisse bénéficier du soutien du public.

Dans cette Coupe du monde, vous avez pris vos quartiers à Perpignan. Comment ça se passe sur place ? Y a-t-il une certaine forme de ferveur populaire autour de l'événement ou de votre sélection du Portugal ?

Ah franchement, on est très bien à Perpignan ! À tous les niveaux ! Les gens sont enthousiastes, accueillants, que ce soit l'Usap, la mairie, l'hôtel à la Villa Duflot, à proximité immédiate du parc des sports. Tout le monde fait le maximum pour que notre séjour se passe dans les meilleures conditions. C'est très appréciable pour préparer et vivre un tel événement.