Coupe du monde de rugby : plus de 1 000 supporters à Fargues-Saint-Hilaire pour le match France-Uruguay

Plus de 2 000 supporters étaient déjà au rendez-vous pour le match d'ouverture face aux All Blacks

Une victoire. Poussive, certes, mais une victoire. Jeudi 14 septembre, à l'issue de son deuxième match de la coupe du monde de rugby, le XV de France s'est imposé face à l'Uruguay 27 à 12. Au cœur de la fan zone de Fargues-Saint-Hilaire, à une vingtaine de minutes de Bordeaux, plus de 1 000 supporters étaient au rendez-vous.

ⓘ Publicité

"Une ambiance familiale"

Une fan zone aménagée au milieu du parking de l'enseigne Location U. À Fargues-Saint-Hilaire, l'écran est installé ici pour accueillir les supporters venus donner de la voix pour le XV de France. Déjà plus de 2 000 personnes étaient présentes lors du match d'ouverture face aux All Blacks. Contre l'Uruguay, ce jeudi soir, ils étaient plus de 1 000.

Une fanfare a livré une prestation avant le début du match © Radio France - Hugo Deschamps

Un moyen pratique pour assister au match, et sans devoir se rendre à Bordeaux : "C'est sûr que c'est plus proche. En plus, je trouve que l'ambiance est plus familiale ici" raconte Cassandra, habitante d'Artigues. Même son de cloche pour Gaëtan, peinture bleu blanc rouge sur les joues et drapeau de la France dans les mains. Il habite Fargues-Saint-Hilaire : "Je trouve que c'est une très bonne idée, et j'apprécie de ne pas devoir me rendre dans le centre-ville de Bordeaux, surtout pour le stationnement".

"Ce n'est pas très rassurant pour les prochains matchs"

Avec une équipe remaniée, laissant la part belle aux remplaçants et le repos pour certains cadres, Fabien Galthié a remanié son XV de départ, notamment avec la titularisation de trois joueurs de l'UBB : Maxime Lucu, Yoram Moefana et Louis Bielle-Biarrey, auteur d'un essai à la 73e minute. Les joueurs ont livré une prestation poussive, cumulant 15 pénalités sifflées contre eux, et un bonus offensif qui n'a finalement pas été obtenu.

À l'issue de la rencontre, certains supporters restent sur leur faim. D'autres s'inquiètent même pour la suite de la compétition, en témoigne Stéphane : "C'est pas très rassurant pour les prochains matchs. Ils ont voulu jouer trop facilement".

loading

Jean-Michel est lui aussi penaud à la fin de la rencontre : "Je pensais qu'on aurait fait un tout petit peu mieux. J'ai eu peur à un moment donné, c'est limite-limite" raconte-t-il.

Les bénéfices issus des stands de nourriture et de la buvette seront redistribués au Rugby Club de la Pimpine de Cénac © Radio France - Hugo Deschamps

D'autres se veulent plus positifs et enthousiastes, à l'instar de Justin et Nolan. Les deux amis ont apprécié l'ambiance et la performance des joueurs bordelais présents sur le terrain : "Je suis fier d'avoir des joueurs de l'UBB, je suis de Bordeaux donc forcément c'est une fierté de voir ces joueurs représenter la France !" confie Justin. Nolan ajoute : "Le match était incroyable ! On a gagné et c'est super".

La fan zone de Fargues-Saint-Hilaire diffusera tous les matchs du XV de France. Les bénéfices issus des stands de restauration et de la buvette seront décernés au club de rugby de la Pimpine à Cénac.