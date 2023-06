Coupe du monde de rugby : plus de 400 bénévoles azuréens rassemblés aujourd'hui pour se mettre dans l'ambiance

Ils sont 422 d'après la directrice du site de Nice pour la Coupe du monde de rugby : les bénévoles qui vous accueilleront lors des quatre matchs à l'Allianz Riviera à partir du 8 septembre prochain sont rassemblés dès ce samedi à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour se mettre dans l'ambiance et faire connaissance explique Sandrine Simonnet. "Ce sont des passionnées, des gens déjà engagés dans le sport en général ici. On va avoir du monde aujourd'hui, notamment une grand-mère qui vient avec sa petite fille !" Une grande équipe qui a répondu présent assez vite à tel point que "si personne ne se désiste on est bien !"

ⓘ Publicité

Des missions diverses !

Selon Sandrine Simonnet, il faudra bien tout ce monde : "il y aura du travail avec le service aux spectateurs, dans l'accueil, on va notamment recevoir des gens qui ne parlent pas français, il y a la buvette, l'accompagnement des gens dans leur expérience en tant que spectateurs."

Quatre matchs en dix jours au programme

- Samedi 16 septembre : Pays de Galles - Portugal

- Dimanche 17 septembre : Angleterre - Japon

- Mercredi 20 septembre : Italie - Uruguay

- Dimanche 24 septembre : Ecosse - Tonga