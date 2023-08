INFOGRAPHIE - Coupe du monde de rugby : pourquoi joue-t-on davantage au rugby dans le Sud-Ouest ?

À partir du 8 septembre , la France accueille la Coupe du monde de rugby . L'ensemble du territoire va se mettre à l'heure de l'Ovalie et neuf stades du nord au sud accueilleront des rencontres jusqu'au 28 octobre. Du stade Pierre Mauroy à Lille au Vélodrome à Marseille, en passant par La Beaujoire à Nantes, à Geoffroy Guichard à Saint-Étienne et évidemment le Stade de France à Saint-Denis, les rencontres sont plutôt bien réparties sur le territoire pour ce grand rendez-vous international.

Ce qui est loin d'être le cas dans le quotidien du rugby en France. À commencer par les clubs qui évoluent en Top 14. À part deux équipes en Île-de-France, toutes les autres sont situées au sud de la Loire. En zoomant encore un peu, on peut répartir les clubs comme suit : huit sont situés dans le quart sud-ouest, quatre dans le sud-est et donc deux en région parisienne.

Une répartition géographique qui nous semble aller de soi tant en France le rugby est synonyme d'accent chantant basque, toulousain ou provençal. Mais à y réfléchir un peu plus profondément : où se trouve la logique lorsqu'on sait que ce sport nous arrive directement d'Angleterre via la Bretagne et la Normandie ?

Le rugby débarque dans les ports français

À partir des années 1870, le sport débarque sur la façade maritime ouest, dans les ports où se trouve une importante communauté britannique. "Lorsque que ce sport arrive en France, les règles sont un peu floues, on ne sait pas très bien si c'est du football ou du rugby", explique Loïc Ravenel, chercheur au Centre International d'Études du Sport à Neuchâtel (Suisse).

Ainsi, Le Havre Athletic Club est parfois considéré comme le club le plus ancien de France, une structure omnisport où l'on pratiquait un mélange de foot et de rugby dès les années 1870. "Le rugby est arrivé comme le football, via des Britanniques qui travaillaient en France, mais aussi par des Français qui travaillaient en Grande-Bretagne et qui revenaient avec dans leurs valises. Les zones portuaires sont privilégiées, du nord au sud, jusqu'à Bordeaux, et bien évidemment Paris", poursuit le chercheur-géographe.

Avec un développement dès la fin du XIXe siècle**, le rugby français trouve son centre de gravité en Normandie, en Bretagne ainsi qu'à Paris. Un développement logique puisque les deux régions ont une proximité géographique et culturelle avec la Grande-Bretagne ainsi qu'une similitude au niveau du climat.

Un sport mal vu par les catholiques

Mais les clubs ont du mal à se structurer, notamment à cause de raisons religieuses. Les régions de l'ouest de la France sont des terres catholiques, par opposition aux régions du sud-ouest, qui sont républicaines. "Ce sport est jugé trop violent par l'église. Le football, qui se développe au même moment, va être privilégié", explique Loïc Ravenel. La morale religieuse voit également d'un mauvais œil ce sport de contact où les corps des hommes se touchent.

Or, dans ces territoires à forte dominante catholique, ce sont principalement les patronages religieux qui organisent la pratique des sports. "Dans les territoires du midi, où il y a une forte opposition entre les catholiques et les républicains, le rugby sera bien mieux accueilli. Et le développement du rugby va devenir politique", poursuit le chercheur.

Un autre facteur est à prendre en compte, la difficulté technique et physique du rugby, par rapport à celle du foot. "Le football va beaucoup plus facilement se diffuser dans tout le pays parce que sa mise en pratique est plus simple, les règles sont plus simples, il y a moins de joueurs. L'apprentissage du football est plus aisé que celui du rugby et il est plus simple à suivre pour les spectateurs", explique Loïc Ravenel.

Le fait que les régions du Sud-Ouest aient choisi de développer le rugby, combiné à sa complexité, va faire que le sport va principalement s'ancrer là-bas, faute de se diffuser ailleurs dans le pays. La seule exception se trouve à Paris avec deux clubs qui existent toujours aujourd'hui : le Stade Français et le Racing 92. C'est justement en 1892 qu'est décerné le premier titre de Champion de France au Racing.

Bordeaux, première capitale de l'Ovalie

En parallèle, le rugby se développe progressivement autour de Bordeaux et en 1899, le Stade bordelais remporte pour la première fois le championnat, seul au milieu de clubs parisiens. C'est le point de départ d'une diffusion dans le Sud-Ouest, avec une équipe qui enchaîne les titres et le rugby qui commence à quitter les grandes villes pour se diffuser dans les territoires plus ruraux.

Dès 1920, l'Ovalie est une réalité et se situe dans le Sud-Ouest. "Il y a bien quelques clubs bretons ou normands qui tentent de s'accrocher, mais la différence de structuration est telle et la distance géographique si compliquée, qu'ils finissent tous peu à peu par lâcher l'affaire", explique Loïc Ravenel. "On retrouve des traces de dirigeants qui se plaignent de la difficulté de disputer le championnat, trop éloigné et trop cher pour un sport amateur".

Le football sport des villes, le rugby sport des terroirs

Cette spécificité de l'Ovalie, les dirigeants de clubs vont la cultiver. "Le rugby va se complaire dans un monde d'initiés, une spécificité qu'on veut garder pour soi", rappelle le chercheur spécialisé en sports. Un comportement qui a duré longtemps et qui n'a donc pas du tout aidé à la diffusion du rugby ailleurs sur le territoire. "Pendant longtemps, les dirigeants ont mis le frein sur un développement du rugby. Ils ont également été réfractaires à la professionnalisation du sport. Il y avait cette volonté marketing d'opposer le football, le sport des villes, au rugby, le sport des terroirs".

"Le monde du rugby français a donc choisi de promouvoir ce qui faisait sa force, les valeurs, le terroir, etc. pour se démarquer du football. C'est une différenciation et non pas une concurrence directe avec le foot. Cela crée une culture, un enthousiasme", poursuit-il.

Si aujourd'hui, les problématiques liées au transport ne sont plus un souci, le football domine partout, rendant compliquée l'émergence de clubs solides ailleurs que dans les terres historiques de l'Ovalie. "Quand le rugby s'est professionnalisé, le monde du rugby a essayé de s’installer dans le Nord, d’aller là où il y a du public. Mais on s’est rendu compte que c’est difficile d’implanter un club ex nihilo, il faut de la culture derrière", analyse Loïc Ravenel.

Le rugby, 10e sport avec le plus de licenciés seulement

Une disparité que l'on retrouve au niveau de la pratique amateur. Le football est très loin devant tous les autres sports avec plus de 2,1 millions de licenciés en 2022, selon les chiffres des fédérations. Le rugby n'est qu'à la dixième place des sports les plus pratiqués en France avec un peu plus de 300.000 pratiquants, soit derrière le handball, le golf ou le canoë kayak. "Il y a une grande déconnexion entre l'importance médiatique du rugby et sa pratique en France. Même dans les départements du sud-ouest, ceux de l'Ovalie, le football est en tête des sports les plus pratiqués", souligne Loïc Ravenel.

Le rugby séduit beaucoup moins que le football, notamment en raison de sa dangerosité. Après plusieurs accidents , les parents ont peur pour leurs enfants. "Le rugby fait partie de ces sports qu'on aime regarder, mais qu'on ne pratique pas. La discipline a tellement évolué, bien plus que le foot, que ça le déconnecte encore plus de sa base. Au football, quand vous jouez en amateur, vous pratiquez sensiblement le même sport que les professionnels. Au rugby, il y a un écart vertigineux", explique le chercheur.

Mais cela n'est pas vraiment problématique, tempère-t-il, puisque les audiences sont là. La Coupe du monde qui se déroule en France provoquera probablement une augmentation des inscriptions en club chez les enfants. "C'est traditionnel, après chaque grande compétition, on constate un afflux dans les clubs. Dans les zones de tradition, on va pouvoir faire face à cette demande, ailleurs, ce sera plus compliqué. Il faut que les structures puissent suivre, et notamment anticiper, sinon c'est un feu de paille et les enfants abandonnent à Noël".