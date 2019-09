Coupe du Monde de rugby : quatre clermontois titulaires pour l'ouverture face à l'Argentine

Clermont-Ferrand, France

Cette fois c'est la bonne. Après de multiples essais, le staff de l'équipe de France a fait ses choix pour cette rencontre déjà décisive. Faute de certitudes, le XV de France sera encore en partie expérimental avec des joueurs qu'on n'attendait pas forcément ou pas forcément au poste où ils vont évoluer.

Deux clermontois font donc les frais de ces choix: Camille Lopez et Alivereti Raka. L'ouvreur n'a apparemment pas été assez convaincant lors des matches de préparation et cède sa place à Ntamack. Pour l'ailier, son match en demi-teinte en Ecosse a pesé autant que la bonne performance d'Huget, son concurrent, face à l'Italie.

Après les choix sportifs, il y a les blessures. Elles n'épargnent pas Wesley Fofana qui aurait très certainement été titulaire s'il avait été en pleine possession de ses moyens. Mais le centre de l'ASM traîne un pépin musculaire à la cuisse. Il a dû s'entraîner à part en ce début de semaine, ce qui a incité le sélectionneur à ne pas prendre de risque.

Un arrière et trois avants

Le seul clermontois des lignes arrières qui va attaquer cette Coupe du Monde sera donc Damian Penaud. L'ailier a montré lors des matches de préparation qu'il était en pleine forme, qu'il faisait de grosses différences et qu'il est peut être le seul joueur de ce XV de France de classe mondiale.

Un seul arrière titulaire sur les quatre Jaune et Bleu qui ont fait le voyage au Japon, en revanche les trois avants seront bien alignés face aux Pumas. Rabah Slimani, Sébastien Vahaamahina et Arthur Iturria sont dans le pack. Comme on le pressentait depuis quelques semaines, Iturria est repositionné en 2eme ligne, 100% clermontoise, même s'il ne s'estime pas forcément aussi efficace à ce poste qu'en 3eme ligne.

Les Bleus affronteront l'Argentine samedi à 9H15 heure française à l' Ajinomoto Stadium de Chofu, dans la banlieue de Tokyo.