Coupe du monde de rugby : quel jour et à quelle heure le XV de France joue-t-il ses matches au Japon ?

Le XV de France se trouve dans le groupe C avec l'Angleterre, l’Argentine, les Tonga et les États-Unis lors de la Coupe du monde 2019 de rugby qui se déroule au Japon du 20 septembre au 2 novembre. Retrouvez le calendrier, les dates et les horaires complets des matches des Bleus !

Quatre matches et plus si affinités ! Le XV de France se trouve dans le groupe C avec l'Angleterre, l’Argentine, les Tonga et les États-Unis.

Les joueurs de Jacques Brunel doivent terminer dans les deux premiers de la poule pour disputer les quarts de finale de la Coupe du monde 2019 de rugby qui se déroule au Japon du 20 septembre au 2 novembre.

samedi 21 septembre : France - Argentine (9h15)

- Argentine (9h15) mercredi 2 octobre : France - Etats-Unis (9h45)

- Etats-Unis (9h45) dimanche 6 octobre : France - Tonga (9h45)

- Tonga (9h45) samedi 12 octobre : Angleterre - France (10h15)

► Retrouvez le calendrier du XV de France et cliquez sur les autres poules pour voir celui des autres équipes (heure française)

► Retrouvez le classement du XV de France dans le groupe C et cliquez sur les autres poules pour voir celui des autres équipes

► Notre dossier Coupe du monde de rugby

© Visactu -

© Visactu -