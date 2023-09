Coupe du monde de rugby : selfies à Bordeaux devant le trophée Webb Ellis

S'ils étaient venus uniquement pour assister via l'écran géant au match phare de ce dimanche après-midi entre l'Afrique du Sud et l'Ecosse, les visiteurs du Village rugby de Bordeaux Métropole installé, en partenariat avec France Bleu Gironde, sur les quais à hauteur du quartier Saint-Michel on eu une agréable surprise. Celle de découvrir et de pouvoir approcher, mais pas de trop près quand même, la véritable coupe du monde de rugby, le trophée Webb Ellis, du nom de l'inventeur de ce sport.

"On a envie de voir Antoine Dupont la soulever maintenant"

Il y a sans doute eu chez certains un peu d'émotion. En tous cas, nombreux sont ceux qui se sont pris en photo devant la coupe afin de conserver un souvenir de ce moment assez rare. "Elle est plus petite en vrai mais elle est magnifique, témoigne Sophie. Elle est scintillante". Surtout, voir de près le trophée donne des idées aux supporters de l'équipe de France largement majoritaires dans le Village rugby bordelais. "On a vu la coupe du monde sur le bord de la Garonne. On a envie de la garder à la maison maintenant". Certains se projettent déjà sur le 28 octobre prochain, au soir de la finale. "On a envie de voir Antoine Dupont la soulever maintenant", affirme enthousiaste Mickaël.

La coupe du monde est restée jusqu'à 18 heures au Village rugby, encadrée par une impressionnante escorte de gendarmerie. Elle est ensuite partie rejoindre le stade Matmut Atlantique de Bordeaux pour être présentée à l'occasion de l'affiche du soir opposant le Pays de Galles aux Fidji. Ensuite, le trophée Webb Ellis quittera Bordeaux pour rejoindre Nice, une autre ville-hôte de la compétition.