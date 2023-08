Ils sont donc sept joueurs du Stade Rochelais dans la liste des 33 dévoilée ce lundi par Fabien Galthié dans le journal de 13h de TF1. Si le choix du sélectionneur du XV de France ne faisait aucun doute concernant les cadres rochelais Uini Atonio, Grégory Alldritt et Jonathan Danty, voire Reda Wardi et Pierre Bourgarit, le forfait de Romain Ntamack a su profiter à Antoine Hastoy à l'ouverture. La bonne surprise maritime se nomme Paul Boudehent. Le troisième ligne rochelais a su saisir sa chance lors de cette ultime phase préparatoire des tricolores à leur mondial.

Destin opposé pour Yoan Tanga et Brice Dulin. Si le troisième ligne âgé de 26 ans peut encore prétendre à une Coupe du monde dans quatre ans, ce ne sera pas le cas de l'arrière rochelais. A 33 ans - et à moins d'un forfait - Dulin, voit son dernier défi international s'envoler. Lui qui possède un des plus beaux palmarès du rugby français en club (deux Champions Cup avec le Stade Rochelais et deux titres de Champion de France avec Castres et le Racing 92). A la question de savoir s'il pensait à la Coupe du monde tous les matins en se rasant, l'Agenais de naissance, 36 sélections, nous confiait avec malice au printemps dernier qu'il ne "se rasait qu'une seule fois par semaine". C'est finalement le Toulousain Melvyn Jaminet qui doublera le poste d'arrière derrière Thomas Ramos. La déception doit être immense.

Brice Dulin et Yoan Tanga retrouveront donc prochainement leurs coéquipiers du Stade Rochelais défait à Montpellier ce dimanche soir en ouverture du championnat. Les Maritimes "recevront" le LOU à Angers (le stade Marcel-Deflandre est en travaux ) samedi à 15h pour le compte de la 2e journée du Top 14. Quant aux heureux élus de la liste Galthié, ils disputeront un dernier match préparatoire au Mondial dimanche prochain contre l'Australie d'un certain Will Skelton (17h45, au stade de France).

Les sept Rochelais retenus