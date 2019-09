Coupe du monde de rugby - Souvenirs de rugbymen isérois : 1987, Alain Lorieux

Grenoble, France

Vendredi, la Coupe du Monde de Rugby démarre avec Japon / Russie. La France, ce sera le lendemain, avec des matchs très tôt. France Bleu Isère vous propose de revenir sur les précédentes éditions avec les témoignages de joueurs isérois les ayant disputées.

1987, les pionniers

Débutons par le début, la première coupe du monde en 1987. Le deuxième ligne grenoblois Alain Lorieux y était. Il a disputé 5 matchs en 1987. Il fait partie des "pionniers" partis en Nouvelle-Zélande et Australie pour cette nouvelle compétition.

La prime ? "à peu près le SMIG, à l'époque"

A l'époque d'un rugby encore amateur "Nous on est partis faire cette coupe du monde, comme on partait faire des tournées. On a touché à peu près le SMIG de l'époque, à peu près 1000€. Les retransmissions c'était seulement dans 17 pays, c'est à dire pas grand-chose".

Alain Lorieux en 2000 © Maxppp - P. Guyot

Les bleus battent l'Australie... mais s'inclinent face aux Blacks

Pour la première édition de la coupe du monde, les bleus déjouent une première fois les pronostics en demi-finale. Ils s'imposent en Australie contre les australiens. Voilà la France en finale mais Alain Lorieux et ses coéquipiers ne pourront rien contre les Néo-Zélandais, sacrés chez eux. "On a beaucoup manqué de fraîcheur sur cette finale, cette coupe du monde a un gout amer. On a subi cette finale, sans vraiment la jouer. On était beaucoup trop sur l'émotion, on a beaucoup trop respecté les blacks".

La France devra attendre 12 ans, et la coupe du monde 1999 pour revenir en finale.

