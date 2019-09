Coupe du monde de rugby - Souvenirs de rugbymen isérois : 1995, Olivier Brouzet

Grenoble, France

France Bleu Isère entre dans la coupe du monde de rugby 2019 par la porte des souvenirs. Nous vous proposons de revenir sur des grands matchs de l'équipe de France, avec les souvenirs de joueurs isérois.

Demi-finale très pluvieuse

Avec Olivier Brouzet, direction l'Afrique du Sud, en 1995. Une demi-finale pluvieuse contre le pays hôte de la compétition. La rencontre est restée en travers de la gorge du rugby français. Ce 17 juin 1995, il pleut sur Durban. Il pleut énormément au King's Park Stadium.

La demi-finale entre les springboks (les sud-africains) et les bleus est retardée, pendant près de deux heures. Olivier Brouzet, non retenu pour le match, est dans le vestiaire avec ses coéquipiers.

Mentalement, très difficile à gérer

"Un moment difficile à gérer, mentalement. Ne pas savoir si le match va se jouer, et puis après le jouer. C'est ce qui nous coûte le match. Sur un terrain sec, on aurait pu l'emporter, largement, oui". La pluie... mais l’arbitrage non plus n'aide pas les français, trois essais leurs sont refusés, dont celui d'Abdelatif Benazzi.

"Nelson Mandela et les springboks, l'image est belle, mais... "

L'Afrique du Sud post-apartheid bat les français 19 à 15 et file vers le titre en battant les blacks 15 à 12. Près d'un quart de siècle plus tard, les conditions de cette victoire font toujours polémique rappelle Olivier Brouzet :

"Nelson Mandela qui remet le trophée au capitaine des boks, évidemment, ça fait partie des belles images de l'histoire, même si chacun le sait, cette histoire est un peu entachée. On a quelques doutes sur l'état de fraîcheur des All Blacks sur la finale, mais bon... ça fait partie de la grande légende de ce sport" .

Olivier Brouzet et ses souvenirs de 1995 à Durban Copier

Une intoxication alimentaire étonnante des néo-zelandais juste avant la finale, sans parler des soupçons de dopage, qui planent toujours autour de l'équipe sud-africaine de l'époque.

D'autres joueurs isérois se souviennent de leurs Coupes du monde

Coupe du monde de rugby - Souvenirs de rugbymen isérois : 1987, Alain Lorieux

Coupe du monde de rugby - Souvenirs de rugbymen isérois : 1999, Stéphane Glas