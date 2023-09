Coupe du Monde de rugby : tout savoir sur les transports, la sécurité, l'accès au stade Pierre Mauroy de Lille

Coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby 2023 dans la Métropole Européenne de Lille ! Cinq matchs vont se tenir au stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq, le premier c'est jeudi 14 septembre avec la rencontre France-Uruguay.

Un gros dispositif est mis en place pour accueillir les 50.000 spectateurs, les plans de circulations des communes alentours sont modifiés pour fluidifier leur arrivée au stade. On vous détaille les mesures prises.

L'accès au stade Pierre Mauroy

Le stade Pierre Mauroy sera ouvert deux heures avant le début de chaque match.

Des activités et animations seront prévues trois heures avant l'ouverture des portes, des buvettes vendant de l'alcool seront également installées aux abords et à l'intérieur du stade.

Les organisateurs de la Coupe du Monde de rugby invitent les spectateurs à venir plusieurs heures avant le coup d'envoi du match sur le site, pour éviter qu'ils manquent le début de la rencontre, comme ce fut le cas à Marseille samedi 9 septembre 2023 .

Les spectateurs recevront un mail, puis un SMS, quelques heures avant le début des matchs pour les inciter à se rendre dans le stade.

Les accès en transports en commun et à pieds

Ilévia, la société de transport de la Métropole Lilloise, renforce ses équipes et prolonge les horaires de passage de ses métros pour permettre aux spectateurs d'aller et venir au stade plus facilement. Toutes les informations voyageurs seront traduites en anglais.

Les lignes à prendre pour aller au stade Pierre Mauroy

Les spectateurs des tribunes Sud et Est devront prendre la ligne 1 du métro direction 4 Cantons Stade Pierre Mauroy.

Les passagers de la tribune Sud devront descendre à la station 4 Cantons Stade Pierre Mauroy et marcher 15 minutes. Ceux de la tribune Est à Cité Scientifique Pr Gabillard et marcher également 15 minutes

Les spectateurs de la tribune Nord devront prendre le métro 2 dans la direction Tourcoing CH Dron et descendre à l'arrêt Les Prés - Edgard Pisani. Un bus spécifique, le Bus Stade/Stadium bus les emmènera en 12 minutes devant leur entrée.

Les achats de ticket

Des vendeurs "voltigeurs" seront déployés hors des stations de métro pour éviter les files d'attente devant les distributeurs.

Les passagers pourront directement utiliser leur carte de crédit comme ticket dans les stations Cité Scientifique, 4 Cantons et Les Prés - Edgard Pisani.

Les supporters britanniques pourront acheter leurs billets directement en salle d'embarquement dans la gare St Pancras de Londres.

Des horaires aménagés

​ Derniers départs Tramway :

​- De Gare Lille Flandres vers Roubaix Eurotéléport : 00h25

​- De Gare Lille Flandres vers Tourcoing Centre : 00h35

​ Derniers départs Métro :- ​Ligne 1 :

De Gare Lille Flandres vers 4 Cantons Stade Pierre Mauroy et CHU Eurasanté : 1h30

- ​Ligne 1 : De 4 Cantons Stade Pierre Mauroy vers CHU Eurasanté : 1h17*- ​Ligne 2 :* De Gare Lille Flandres vers St Philibert et CH Don : 1h30

Les accès en voiture

Les rues fermées à la circulation

Plusieurs rues seront fermées à la circulation à Lille : la Grand-Place, la place du Théâtre, le secteur Masséna-Solférino, la rue Royale, l'avenue du Peuple Belge et la rue de Gand.

Elles seront inaccessibles les jours de match (jeudi 14 septembre, samedi 23 septembre, samedi 7 octobre et dimanche 8 octobre) de 10h jusqu'au lendemain à 3h du matin. Elles seront également fermées le jour précédent le match, de 10h à 19h.

L'organisation de la Coupe du Monde de rugby a travaillé avec l'application GPS Waze pour créer plusieurs itinéraires menant au stade Pierre Mauroy, afin de fluidifier le trafic.

Les parkings

Il faut réserver à l'avance sa place sur les parkings entourant le stade Pierre Mauroy. Un parking, le C4, qui est le parking relai de 4 Cantons, est prévu pour les personnes sans réservation.

Les parkings ouvriront 3h30 avant le début des matchs.

Recharge gratuite de voitures électriques

Les recharges de voitures électriques sont gratuites de 8h à 21h les jours de match dans les stations TotalEnergies du Relais de l'Epinette et Lille Périphérique.

Le dispositif de sécurité

La Préfecture du Nord renforce ses équipes de sécurité dans Lille et Villeneuve d'Ascq les jours de match.

Commissariat mobile et équipes pédestres

Des policiers et des gendarmes seront postés dans le centre-ville et aux abords du stade les jours de match. Ils seront amenés à pratiquer des fouilles de sac et de véhicule. Idem dans les gares de Lille.

Un commissariat mobile est installé sur la Grand-Place de 8h à 2h du matin les jours de match, ainsi que de 8h à 18h les lendemains. Il y en aura un sur la place des Halles de 17h à 2h et un sur le parvis du stade de 17h à 2h.

Les interdictions

Les terrasses des débits de boissons et restaurants de Lille, Lezennes et Villeneuve d'Ascq ne pourront pas utiliser de contenants en verre ou en métal :

- du mercredi 13 septembre (10h) au vendredi 15 septembre (8h)

- du vendredi 22 septembre (10h) au dimanche 24 septembre (8h)

- du vendredi 29 septembre (10h) au dimanche 1er octobre (8h)

- du vendredi 6 octobre (10h) au lundi 9 octobre (8h)

Il est également interdit de faire voler un drone au abords du stade Pierre Mauroy les jours de match.