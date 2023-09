Coupe du monde de rugby : trois Toulousains titulaires contre l'Uruguay, Jelonch capitaine

Un Toulousain en cache un autre, au sein du XV de France. Après la victoire contre les All Blacks vendredi dernier en ouverture de la Coupe du monde de rugby, le sélectionneur Fabien Galthié procède à douze changements pour le match contre l'Uruguay, jeudi soir à Lille.

Et le retour le plus tonitruant est celui d'Anthony Jelonch. Le Gersois du Stade Toulousain sera même capitaine ! Une belle renaissance après sa grave blessure au genou, lors du dernier Tournoi des Six Nations. "J'ai bossé très fort, et revenir ainsi en étant capitaine, c'est une vraie fierté pour moi" a réagi Jelonch en conférence de presse.

Antoine Dupont est laissé au repos. En revanche, Melvyn Jaminet débutera le match à l'arrière, à la place d'un autre Toulousain : Thomas Ramos, qui lui sera sur le banc. Quant à Dorian Aldegheri, il sera titulaire en première ligne. Peato Mauvaka, Thibaud Flament et François Cros, eux, seront remplaçants.

La composition

XV de départ : Jaminet - Bielle-Biarrey, Vincent, Moefana, Villière - (o) Hastoy, (m) Lucu - Macalou, Jelonch (cap.), Boudehent - R. Taofifenua, Woki - Aldegheri, Bourgarit, Gros

Remplaçants : Mauvaka, Wardi, Falatea, Chalureau, Flament, Cros, Couilloud, Ramos