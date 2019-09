Coupe du monde de rugby - Un couple de supporters Toulonnais s'envolent pour le Japon

A deux jours de l'ouverture de la Coupe du monde de rugby, un couple de supporters Toulonnais s'envolent ce mercredi soir pour Tokyo. Viviane et Patrick vont rester 6 semaines au Japon et assister à une dizaine de matchs, dont la finale prévue le 2 novembre !

Patrick et Viviane partent au Japon avec leurs polos du RCT... et un drapeau tricolore accroché à leur sac de voyage

Toulon, France

Ils préparent ce voyage depuis plus d'un an ! Un couple de supporters, originaires de Toulon, s'envolent ce mercredi soir pour le Japon où ils vont assister à une dizaine de matchs de la Coupe du monde de rugby. Viviane et Patrick seront d'ailleurs dans les tribunes du Tokyo Stadium ce vendredi pour assister à la cérémonie d'ouverture (11h15, heure française) et pour suivre le premier match de la Coupe du monde entre le Japon et la Russie. Ces supporters du Rugby Club Toulonnais et de l'équipe de France vivront également "en direct" le premier match du XV de France programmé ce samedi matin (9h15) contre l'Argentine.

Des escales en fonction de la programmation des matchs

Viviane est médecin, Patrick est retraité. Ensemble, ils vont vivre tous les matchs de poule des Bleus et la finale de la compétition prévue le 2 novembre prochain à Yokohama. Patrick a également ajouté à son programme deux matchs de quarts de finale, les demi-finales et la petite finale. La programmation des matchs va leur permettre de sillonner le Japon : ils doivent faire escale dans une quinzaine de villes, certaines accueillant des matchs de la Coupe du monde, d'autres non. "Notre périple est conditionné par les lieux des matchs. Si bien que nous revenons souvent sur nos pas... nous irons un coup à l'est, un coup à l'ouest. Il n'était pas possible de faire un circuit en suivant la géographie d'un pays." explique Viviane, qui a même pris le temps de créer des fiches "techniques" pour chacune des villes traversées.

Des doutes sur le parcours des Bleus !

"Ce voyage... c'est l'aventure" raconte Patrick qui précise rapidement que "l'objectif n°1 reste quand-même le rugby.... même si je ne donne pas beaucoup de chance à l'équipe de France. Elle va avoir du mal à sortir de sa poule de la mort... mais ce n'est pas grave. Nous y allons pour l'ambiance" conclue le Toulonnais qui emmène avec lui au Japon son tee-shirt du RCT... et un drapeau tricolore.