Coupe du monde de rugby : un entraînement de la Namibie à Aix-les-Bains ouvert au public le 17 septembre

Aix-les-Bains va vibrer au rythme du rugby à la rentrée. Pour la Coupe du monde de rugby , la ville a été choisie comme base arrière par l'équipe de Namibie , 21ème équipe mondiale, qui joue dans le même groupe que la France. De nombreuses animations seront proposées à Aix-les-Bains tout au long de la compétition, en lien notamment avec le club local, le FCA rugby. Si vous souhaitez aller voir la sélection namibienne s'entrainer, sachez qu'un seul entrainement sera ouvert au public : le dimanche 17 septembre de 10h à 13h (gratuit, mais nombre de places limitées avec une jauge à 1.500 personnes). Les billets fournis par France 2023 seront à retirer à l'Office de Tourisme Aix-Riviera des Alpes (pas encore de date pour l'ouverture de la billetterie).

ⓘ Publicité

Cérémonie d'accueil le 2 septembre

La cérémonie officielle d'accueil de la Namibie est prévue le samedi 2 septembre 15h au théâtre de Verdure. Il s'agit du seul camp de base de la compétition dans les deux Savoie. Il y a deux camps de base dans la région Auvergne-Rhône-Alpes : un à Aix-les-Bains pour la Namibie, et un à Saint-Etienne pour l'Australie. Aix-les-Bains a déjà accueilli par le passé plusieurs événements sportifs internationaux : l'équipe nationale de foot du Japon y avait séjourné en 1998 pour le mondial de foot, en 2006 la ville avait accueilli les championnats du monde de voile 49er ("fourty niners") et en 1990 les championnats du monde de cross-country (course nature en athlétisme)

Le camp de base de la Namibie en chiffres

3 sites d'entraînement : l'hippodrome municipal pour le rugby (terrain d'honneur et terrain annexe), la piscine aqualac pour la natation, et le nouveau gymnase intercommunal de Marlioz pour la musculation

55 personnes dans la délégation namibienne : 33 joueurs + les entraîneurs, préparateurs physique et l'ensemble du staff

60 chambres : l'hôtel Mercure du domaine de Marlioz a été entièrement privatisé pour loger la sélection

5 personnels de sécurité : 4 membres du Raid et 1 officier de sécurité accompagneront la sélection H24

40.000 à 50.000 euros : le montant de la subvention de l'Etat pour sécuriser les sites, et financer notamment l'installation de 4 caméras de vidéosurveillance sur l'hippodrome

Une dizaine de techniciens : les membres de l'équipe technique du service des sports de la ville mobilisés depuis des mois pour préparer la pelouse de l'hippodrome

77 clubs : le nombre de clubs sportifs à Aix-les-Bains (10.000 licenciés)

1901 : année de création du FCA rugby d'Aix-les-Bains, club centenaire qui évolue aujourd'hui en fédérale 3 et mobilisera de nombreux bénévoles le temps de la compétition

Le calendrier des matchs de la Namibie (poule A)

Premier match à Saint-Etienne : Italie-Namibie (samedi 9 septembre 13h)

Deuxième match à Toulouse : Nouvelle-Zélande-Namibie (vendredi 15 septembre 21h)

Troisième match à Marseille : France-Namibie (jeudi 21 septembre 21h)

Quatrième match à Lyon : Uruguay-Namibie (mercredi 237 septembre 17h45)