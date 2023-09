Coupe du monde de rugby : un entraînement des All Blacks ouvert au public à Bordeaux

Assister à un entraînement des All Blacks. le rêve de tout amateur de rugby. Un rêve qui va pouvoir être réalisé puisqu'après de longues tractations, la délégation néo-zélandaise, qui va passer cinq jours au CEVA Campus de Bègles, a accepté d'effectuer une séance en présence du public girondin.

Elle aura lieu ce lundi 18 septembre à 17h30 dans l'enceinte du stade Chaban-Delmas. L'ouverture des portes se fera à 16h30.

"Nous sommes ravis de l'accueil des Français et des fans des All Blacks dans le cadre du tournoi, explique le sélectionneur Ian Foster. Cette région de France est une vraie terre de rugby et a une grande histoire. Nous avons hâte de passer du temps à Bordeaux et d'y rencontrer les fans."

Si l'accès sera gratuit, le nombre de places sera limité, il faudra tout de même disposer d'un billet. Vous pourrez le réserver via la billetterie en ligne du club.