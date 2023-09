Coupe du monde de rugby : un seul changement chez les Fidji pour affronter la Géorgie à Bordeaux

A égalité de points à la deuxième place de la poule C avec l'Australie, mais avec un match de plus à disputer, la sélection de l'hémisphère sud se dirige vers un troisième quart de finale en coupe du monde après ceux de 1987 et 2007.

A condition, bien sûr, de ne pas se rater face à la Géorgie puis face au Portugal. Le premier rendez-vous est pris très au sérieux par le staff fidjien qui a décidé d'aligner quasiment le même XV que face aux Wallabies. U ne victoire bonifiée enverrait à coup sûr les Fidjiens en phase finale.

Le seul changement aura lieu à l'aile où le Toulonnais Jiuta Wainiqolo est remplacé par Selestino Ravutaumada qui avait débuté le premier match contre le Pays de Galles (32-26) le 10 septembre dernier à Bordeaux.

Blessé et forfait pour le reste de la compétition, le pilier droit Jone Koroiduadua est remplacé sur le banc par Samu Tawake.