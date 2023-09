Coupe du monde de rugby : une centaine de minots s'entrainent avec la Namibie à Marseille

L'évènement organisé par la ville de Marseille a duré un peu plus d'une heure ce mardi après-midi. Un entraînement loisir et plaisir sur la pelouse neuve du stade Roger Couderc rénové pour la Coupe du monde de rugby et en présence de six joueurs namibiens, futurs adversaires du XV-de-France jeudi au stade Vélodrome .

Des enfants impressionnés par le physique des joueurs

Au total, une centaine d'élèves de CM1-CM2 issus de quatre classes des écoles de Marseille (deux aux Aygalades, La Morlette et National) ont eu la joie de partager ce moment de convivialité et de bonheur assez rare dans les compétitions de haut niveau. France Bleu Provence a vérifié l'entraînement de rugby partagé entre joueurs namibiens et jeunes marseillais.

