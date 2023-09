Coupe du monde de rugby : une déferlante britannique inédite dans les rues de Nice

On ne compte plus les maillots de rugby écossais, gallois et anglais aperçus dans les rues de Nice, ce week-end. La ville s'est transformée en véritable bastion britannique.

Supporters gallois à l'Allianz Riviera © Maxppp - Sebastien Botella Nice a fait partie du Royaume-Uni, le temps d'un week-end. Avec des scènes assez inédites dans la capitale azuréenne : les supporters de rugby anglais, gallois et écossais étaient réunis pour soutenir leurs équipes respectives engagées dans la Coupe du monde de rugby. ⓘ Publicité Nice est pourtant habitué à parler anglais avec les touristes mais la ville a rarement reçu autant de Britanniques en même temps. Les commerçants du centre ville sont les premiers témoins de ce déferlement britannique. Retrouvez notre reportage, ci-dessous. loading