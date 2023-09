Coupe du monde de rugby : une pétition pour rendre hommage à Federico Martín Aramburú

Une pétition lancée pour réclamer un hommage à Federico Martín Aramburú , tué par balles à Paris en mars 2022. Elle a été créée jeudi 31 août par le député de La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Thomas Portes. Lui qui est également président de l'Observatoire national de l'extrême droite demande à ce qu’une minute de silence soit observée lors du match d'ouverture de Coupe du monde de rugby, entre la France et la Nouvelle-Zélande, vendredi 8 septembre. Il réclame la même chose "lors du match entre l’Angleterre et l’Argentine pour que ses deux pays, celui où il est né et celui où il a joué puissent honorer sa mémoire". Plusieurs personnalités du monde du rugby ont signé cette pétition comme l'entraîneur Henri Brocan, l'ancien talonneur Mathieu Blin, l'ancien pilier argentin et entraineur de Castres Mauricio Reggiardo.

Faire vivre la mémoire de Federico Martin Aramburú

Un an et demi après la mort du trois-quart argentin, Thomas Portes assure vouloir avant tout "faire vivre la mémoire de ce très grand joueur de rugby, reconnu par ses pairs, pour son caractère, son respect". Il assure avoir échangé avec la maman de Federico Martín Aramburú, qui n'a pas signé cette pétition. "C'est un choix de la part de ses parents de ne pas faire partie des signataires, comme ils ne l'avaient pas été quand une tribune avait été publiée dans le journal L'Équipe", précise le parlementaire insoumis.

Shaun Hegarty était présent à ses obsèques de Federico Martín Aramburú à Biarritz en mars 2022. © Maxppp - Emilie Drouinaud

L'autre absent de cette liste de signataires est son ami, Shaun Hegarty. Lui qui était présent le soir des faits à Paris explique à France Bleu Pays Basque avoir pris connaissance de l'existence de cette pétition quelques heures après sa sortie. "C'est une belle initiative, un bel hommage, je suis forcément touché par cela et toute la famille du rugby qui l'a côtoyé le sera aussi", juge l'ancien centre du Biarritz Olympique. Il poursuit : "On a un très bel événement qui arrive la semaine prochaine avec cette Coupe du monde, qui était très chère à Federico. Si l'hommage se fait, ça sera merveilleux et dans tous les cas, il sera avec nous tout au long de la compétition. Il regarde ça de là où il est."

"Rappeler que c'est un meurtre d'extrême droite"

Ce qui interpelle dans cette pétition, c'est l'instigateur. Le député de La France insoumise annonce la couleur dans le texte de cette pétition : "Ce meurtre s’inscrit dans une montée globale de l’extrême droite et des discours racistes." Il réaffirme que "c'est une pétition qui a un objectif double. Il y a l'hommage à un joueur respecté mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas un fait divers, il faut rappeler que c'est un meurtre d'extrême droite." Il se défend de toute instrumentalisation politique et assure avoir été touché avant tout par la mort de Federico Martín Aramburú. Le député natif de Carmaux (Tarn) a grandi dans le sud-ouest et l'a "vu sur les terrains, à la télévision pendant des années. C'est aussi en tant qu'ancien joueur de rugby que j'ai été touché par ce meurtre qui est un meurtre politique".

Sur cette deuxième partie de la pétition, Shaun Hegarty reste beaucoup plus mesuré et indique que ce n'est pas à lui "de rentrer dans les détails et ce qui est politique. La seule question que je me pose c'est de savoir si cet hommage aura lieu". À une semaine du début du Mondial, Thomas Portes assure ne pas s'être fixé d'objectif sur le nombre de signataires et indique avoir interpellé le président de la Fédération française de rugby (FFR), Florian Grill, pour qu'il se positionne publiquement sur le sujet. Il en appelle aussi aux joueurs qui ont connu Federico Martín Aramburú, pour rendre ce texte public afin qu'un hommage soit rendu à leur ami.