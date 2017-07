Coupe du monde de XIII en fauteuil : deux Avignonnais dans l'équipe de France

Deux joueurs du SO Avignon font partie de l'équipe de France de rugby à XIII en fauteuil. Ils disputent ce vendredi soir la finale de la Coupe du Monde, qui se joue à Perpignan. La France affronte l'Angleterre.

Les Avignonnais Guillaume Mautz et Kevin Pastor, licenciés au SOA, font tous deux partie de la sélection de l'équipe de France de rugby à XIII en fauteuil. Ils jouent la finale de la Coupe du Monde, vendredi soir, face à l'Angleterre. Le match se déroule à partir de 19h, au gymnase du Parc des Sports de Perpignan.

L'enjeu est évidemment de conserver le trophée, car la France est la championne du monde en titre. Laurent Despues, l'un des cadres de l'équipe de France, est très confiant.

C'est un événement grandiose. Nous allons tout faire pour aller au bout, et garder cette coupe en France ! (Laurent Despues)

Le rugby handisport se joue à cinq contre cinq, sur un terrain de handball. Pour plaquer, on fonce sur son adversaire et on lui arrache un ruban fluo scratché sur l'épaule.