Coupe du monde féminine de Rugby : 4 Toulousaines et 2 Blagnacaises titulaires pour la "petite finale"

On connait le XV de départ de l'équipe de France féminine de rugby qui affrontera le Canada samedi pour la 3e place en Coupe du monde. Quatre Toulousaines sont titulaires: Gaëlle Hermet, l'indétrônable capitaine, Céline Ferrer, Pauline Bourdon et Maëlle Filopon. Il y a aussi deux Blagnacaises : Charlotte Escudero et Gabrielle Vernier.

Sur le banc, il y a quatre Blagnacaises : Laure Touyé, Marjorie Mayans, Clara Joyeux et Celia Domain. Les filles auront à coeur de décrocher le bronze, après leur défaite rageante (25-24) en demi-finale face au pays hôte, la Nouvelle-Zélande. Les "Black Ferns", championnes du monde en titre, joueront elles la finale face à l'Angleterre.

