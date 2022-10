Coupe du monde féminine de rugby : la France qualifiée en quarts après sa large victoire sur les Fidji

Le XV de France féminin a validé samedi sa qualification en quart de finale du Mondial, grâce à sa nette et large victoire sur les Fidjiennes (44-0) à Whangarei (Nouvelle-Zélande), à qui les Bleues ont passé sept essais. Les Bleues, victorieuses de l'Afrique du Sud (40-5) puis défaites de justesse par l'Angleterre (13-7) , sont assurées de terminer la phase de poule à la deuxième place derrière les "Red Roses" avec 11 points. Les coéquipières de Gaëlle Hermet connaîtront dimanche à 10h30 (heure de Paris) leur adversaire en quarts le week-end prochain.

Contrat rempli

Elles devaient absolument l'emporter contre les Fidjiennes pour s'assurer cette deuxième place de la poule C, et idéalement avec le point de bonus offensif afin d'espérer ne pas affronter dès les quarts les meilleures nations: Angleterre, Nouvelle-Zélande et Canada. En effet, à l'issue des phases de poules dimanche, un classement des huit meilleures équipes sera établi, sur lequel seront basées les affiches des quarts selon le principe suivant : 1re contre 8e, 2e contre 7e, etc. Pour l'instant, et avant les trois derniers matches de dimanche, deux comptant pour la poule B et le dernier de la poule C entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, les Bleues occupent la deuxième place provisoire de ce classement général.