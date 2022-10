Coupe du monde féminine de Rugby : le XV de France en demi-finale après sa victoire sur l'Italie

Le match s'est achevé ce samedi matin, vers 7h30 (heure française). Une rencontre dominée par le XV de France, les Françaises surclassent les Italiennes et filent en demi-finale de la Coupe du monde grâce à leur large victoire (39-3) sur le terrain de Whangarei en Nouvelle-Zélande.

Une deuxième période plus aboutie

En première mi-temps, Françaises comme Italiennes se sont engluées dans un faux rythme, pour une rencontre qui a mis du temps à passer d'un ton poussif et laborieux à celui plus enjoué et virevoltant que le public était en droit d'attendre d'un quart de finale de Mondial.

Il a fallu attendre presque l'heure de jeu pour que les Françaises se libèrent enfin, à la suite d'un essai de pénalité accordé par l'arbitre de la rencontre, et que les trois quarts tricolores lâchent les chevaux, à l'image de la septiste Joanna Grisez, auteure d'un triplé.

"On fait un match plutôt accompli" - Gaëlle Hermet, capitaine de l'équipe de France

"Je suis hyper heureuse, sourit Gaëlle Hermet, capitaine de l'équipe de France. Je pense qu'on fait un match plutôt accompli, on gère très bien notre première mi-temps où on était contre le vent. On maintient et après, en deuxième mi-temps, on se dit qu'il faut lâcher les chevaux et c'est exactement ce qu'on fait et on s'ouvre une porte pour les demi-finales."

"On ne doit pas s'arrêter là, il faut continuer pour s'offrir une opportunité d'aller en finale, poursuit-elle. On prend du plaisir, à l'image des essais et des sourires à la fin du match. On sait qu'il y a encore des choses à corriger mais on va bosser encore et encore."

Les Bleues seront opposées en demi-finale au vainqueur du deuxième quart de la journée, entre les Néo-Zélandaises, championnes du monde en titre, et les Galloises.