Coupe du Monde Féminine : l'engouement médiatique et populaire casse les clichés

Le XV de France féminin affronte l'Angleterre en demi-finale de Coupe du Monde ce mardi soir à 20h45. Une rencontre diffusée sur France 2 qui a réuni 2,4 millions de téléspectateurs en moyenne jeudi dernier, un record. L'engouement médiatique et populaire grandissant porte le rugby féminin.

Indéniablement, la Coupe du Monde 2014 organisée en France a été un tournant pour l'image et le développement du rugby féminin. A l'image du football, les médias français, rares jusque là à suivre ces dames, ont commencé à s'intéresser d'un peu plus prêt à l'ovalie version filles, et les télévisions à diffuser des matchs. Ainsi France Télévision retransmet depuis quelques années des matchs de l'équipe de France.

Plus de 3 millions de téléspectateurs

Lors du dernier match de poule des Bleues à la Coupe du Monde la semaine passée face au pays hote, l'Irlande, France 2 a fait le pari de diffuser pour la première fois une rencontre féminine à 20h45. Deux millions quatre cent mille téléspectateurs en moyenne ont pris place devant l'écran, avec un pic à plus de 3 millions ! Un record d'audience pour un match de l'équipe de France de rugby qui devrait être battu pour la demi-finale face à l'Angleterre ce mardi 22 août, de nouveau diffusée sur France 2.

Pour Gilles Peynoche, président de l'AS Bayonne, club qui possède la plus importante section féminine au pays basque avec une centaine de pratiquantes, soit 25% de ses licenciés, le rugby féminin séduit car il "véhicule des valeurs d'engagement, des valeurs non mercantiles aussi et d'amateurisme qui plaisent dans notre société aujourd'hui. C'est important d'avoir encore cette envie de faire du sport au très haut niveau pour le plaisir de faire du sport."

Avec cette médiatisation, le grand public découvre le jeu au féminin et les mentalités évoluent, témoigne Mélanie Cenderent, joueuse de l'AS Bayonne qui accède au Top 8 (1re division) cette saison : "Des filles qui font du rugby, ça n'a pas toujours eu une image positive. Le fait que les médias en parle ça amène de l'engouement".

"Il y avait beaucoup de préjugés"

Et les clichés tombent. Le rugby a longtemps été considéré comme un sport d'hommes uniquement, et les joueuses osant franchir le rubicon vues d'un mauvais oeil. Il y a peu encore, beaucoup affirmaient que le maniement du ballon ovale par des féminines ce n'était pas du rugby. Le jeu pratiqué par les meilleurs équipes nationales prouve le contraire.

Les joueuses de l'AS Bayonne à l'entraînement au stade Belascain, dans les Remparts, avant la reprise du Top 8 de rugby féminin © Radio France - Thibault Vincent

"Il y a de plus en plus de gens aux quels le rugby féminin ne plaisait pas qui aujourd'hui y prennent goût, note la 3e ligne bayonnaise Eva Robquin. L'image que dégagent les filles qui jouent au rugby est aujourd'hui différente de celle que les gens avaient il y a 10 ans, il y avait beaucoup de préjugés."

"On est de la même famille"

Les rugbywomen ont prouvé qu'avec de l'entrainement et du travail, et une forte dose d'abnégation et de persévérance, elles pouvaient pratiqué elle aussi ce sport de contact, de combat. Elles ont surtout réussi le tour de force de se faire accepter d'un milieu pourtant très machiste.

"Dans les clubs, on voit bien comment les relations entre tous les pratiquants et pratiquantes ont évolué, confirme Gilles Peynoche. Que ce soit rugby féminin ou masculin, on vit en ensemble, on fait le même sport et on est de la même famille. Ça a été un grand pas depuis quelques années."

Le nombre de joueuses explose

Pour toutes ces raisons, le rugby féminin attire de plus en plus de jeunes filles, de plus en plus jeunes, alors qu'auparavant beaucoup de femmes commençaient à tâter du ballon ovale à l'Université, à l'image de plusieurs joueuses de l'équipe de France actuelle.

Les joueuses de l'AS Bayonne à l'entrainement © Radio France - Thibault Vincent

Quant aux parents ils sont de moins en moins réfractaires, "avant ils ne laissaient pas trop les filles jouer avec les garçons", affirme Amaya Gonzalez. Désormais "plus c'est médiatisé et plus les filles donnent du beau jeu, plus les parents veulent laisser jouer leur enfant" poursuit la talonneuse internationale bayonnaise,

Et le nombre de licenciées augmente de façon exponentiel se réjouit Valérie Manchot, dirigeante des Baionako Neskak ("les filles de Bayonne", ndlr) de l'ASB et joueuse en équipe première. Elle a vu l'évolution depuis qu'elle a chaussé les crampons, il y a 24 ans : "Ca fait plaisir de voir se rugby féminin s'envoler, exploser le nombre de licenciées."

En attendant un effet Coupe du Monde ?

Le club de la rive droite de Bayonne compte aujourd'hui une soixantaine de joueuses de 15 à 18 ans venues d'une grande partie du Pays Basque et du sud des Landes. Et ce n'est sans doute pas terminé, l'afflux pourrait se poursuivre en septembre selon elle car "il y aura l'effet Coupe du Monde, des jeunes qui vont vouloir se tester et venir faire comme les grandes pour pouvoir peut-être un jour porter ce maillot (de l'équipe de France)"

Face à l'engouement grandissant et le nombre croissant de jeunes joueuses, les écoles de rugby disposant d'une section féminine commencent à créer des équipes de filles de plus en plus tôt, dès la catégorie minimes (12-13 ans) qui étaient jusque là la dernière catégorie mixte.

"Le rugby (féminin) français doit se structurer pour s'inscrire dans la durée"

La Fédération Française de Rugby, avec beaucoup de retard, a elle aussi réagit notamment dans l'optique de la Coupe du Monde 2014 en France, et l'entrée du jeu à 7 aux JO à Rio en 2016. La FFR a notamment mis en place un plan de développement du rugby féminin de haut niveau et de détection des forts potentiels.

équipe de France Féminine de Rugby en stage à Ploufragan © Maxppp - Nicolas Créach/Le Telegramme

Mais"il faut que le rugby féminin arrive à bien se structurer pour exister sur la durée, avertit Jean-Michel Gonzalez, vice-président de l'ASB en charge du secteur. Il faut que la France et la FFR fassent tout pour aider les clubs à se structurer".

"Garder le vent en poupe"

L'ancien talonneur basque du XV de France (1992-1996), et entraineur de l'équipe de France Féminine (de septembre 2014 à décembre 2016) alerte en priorité sur le maillage. "Il n'y a pas beaucoup de clubs, alors que ceux qui existent attirent beaucoup de joueuses." Certaines zones du pays sont particulièrement dépourvues, obligeant les équipes existantes à faire beaucoup de kilomètres pour disputer des matchs.

La Fédération et le Ministère des Sports auraient dont tout intérêt à profiter de "l'effet Coupe du Monde", si il se confirme, "pour garder le vent en poupe, et faire du mieux possible pour améliorer tout cela", conclut Jean-Michel Gonzalez.