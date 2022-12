Coupe du monde : "J'étais un peu le seul à la Section pour l'Argentine" rigole Nacho Calles après la finale

Entre l'Argentin Nacho Calles et ses coéquipiers de la Section Paloise, le chambrage a duré tout le mondial. Il faut dire que la défaite de l'Albiceleste, face à l'Arabie Saoudite lors de son tout premier match dans la compétition (2-1), n'a pas aidé le pilier, natif de Tandil, dans l'est de l'Argentine. Alors dimanche soir, après la victoire finale de Lionel Messi et ses coéquipiers face aux Bleus, il a soufflé un grand coup. D'abord parce qu'en amateur de foot, il a vibré derrière son équipe nationale. "C'était un match complètement fou, j'étais à la limite de l'attaque cardiaque !", raconte le joueur à l'issue de la finale.

L'occasion de chambrer entre coéquipiers

Un match que Nacho Calles a vécu depuis son canapé, même s'il a eu du mal à y rester assis lorsque les Bleus, deux fois, sont revenus à hauteur : "On jouait vraiment bien, et en trois ou quatre minutes la France a tout renversé. À ce moment là j'étais pas bien du tout, mais j'ai supporté la pression", se marre le pilier. Il a adoré la prestation de Lionel Messi, toujours décisif : "Aujourd'hui en Argentine on a deux Dieux : Diego Maradona et Léo Messi !"

Surtout, Nacho Calles, arrivé à la Section Paloise en 2016, n'a pas oublié le 8e de finale de la Coupe du monde 2018 entre les deux pays. À l'époque, les Bleus l'avaient emporté (4-3) , à son plus grand désarroi : "Je m'en souviens bien, ça n'avait pas été drôle", raconte le joueur. Cette fois, c'est l'inverse, il tient sa revanche : "J'étais un peu seul à la Section à supporter l'Argentine ! Mais j'en profite, et le chambrage, ça reste sympa et ça fait partie du sport, surtout entre potes au club". Et à l'heure des comptes, c'est lui qui a donc gagné : "Il y a pas mal de dettes à régler, je suis plutôt content !"