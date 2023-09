Coupe du monde : la Loire veut surfer durablement sur la vague de popularité du rugby

Après des mois d'impatience et d'excitation, voilà enfin venue l'heure de la délivrance pour les millions de supporters du XV de France avec l'ouverture ce vendredi soir de la coupe du monde, à domicile qui plus est. Dans la Loire, comme dans tous les départements où le rugby n'est pas le sport roi, l'objecti f sera de tirer profit, sur le long terme, de ce grand rendez-vous : "la précédente coupe du monde nous avait apporté 20% de licenciés supplémentaires, en 2007" se rappelle Patrick Banizette, le président du comité de la Loire de rugby. "Nous n'avons pas su les garder alors nous nous sommes organisés cette année pour faire mieux. Nous avons commencé par mieux structurer nos clubs et notamment former plus d'éducateurs susceptibles d'accueillir essentiellement des enfants. Nous avons amélioré nos structures, nos installations. Nous sommes prêts ! Dans notre département on ne peut pas concurrencer les deux mastodontes que sont le foot et le basket. Par contre travailler notre image, la connaissance que les gens ont du rugby, c'est un challenge qui nous convient bien".

