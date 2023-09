"On a l'impression d'être à la maison à Toulouse", souligne le capitaine de l'équipe de rugby du Japon

Pour la Coupe du monde de rugby, la sélection japonaise, qui a établi son camp de base à Toulouse, a été honorée lors d’une cérémonie ce dimanche dans la salle des Illustres à Toulouse (Haute-Garonne). Le public, mais surtout les médias japonais ont fait le déplacement pour l'occasion.

Le XV du Japon découvre Claude Nougaro

Joueurs et membres du staff du XV japonais sont arrivés en costume dans la mairie de Toulouse. Pendant plus d'une heure, ils ont écouté très attentivement les discours du maire de Toulouse, le Président de Stade-Toulousain ou encore des représentant du département et de la région. En introduction, des musiciens et des chanteurs de l**'Orchestres National du Capitole ont interprété Toulouse de Claude Nougaro**.

Une cérémonie qui lance les festivités à Toulouse. "Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir cette équipe. Parce que c'est une grande nation, et une nation émergeante en matière de rugby. On donne ainsi le top départ de cette Coupe du monde à Toulouse. Le fait qu'ils jouent deux matchs à Toulouse, joue forcément dans la décision de s'installer ici, mais c'est aussi symbolique d'être dans la capitale du rugby. Ça affiche un niveau d'ambition", selon le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc.

Des Japonais qui connaissent déjà bien Toulouse. "Pour être honnête, nous avons l'impression d'être à la maison ici à Toulouse. Ce n'est pas la première fois, nous étions déjà ici en 2017 pour affronter les Tonga à Ernest Wallon. Et puis, nous sommes aussi venus l'an dernier pour jouer contre la France cette fois. Donc c'est vraiment génial de revenir. Nous avons beaucoup de fans ici, j'ai vraiment hâte de commencer cette aventure à Toulouse", raconte Michael Leitch, le capitaine du Japon au micro France Bleu Occitanie

Michael Leitch, le capitaine du Japon a l'impression d'être à la maison à Toulouse © Radio France - Nina Valette