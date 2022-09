Coupe du Monde : la fierté des Amazones du FCG après la sélection de quatre Iséroises en équipe de France

Après de longues semaines de préparation, et au lendemain d'une étonnante défaite contre l'Italie, toutes les joueuses de l'équipe de France de rugby redoutaient de devoir quitter le groupe au dernier moment, juste avant le départ pour la Nouvelle-Zélande et cette Coupe du Monde prévue en 2021 mais reportée en raison de la pandémie. Et dans l'avion qui emmènera les Bleues à l'autre bout du monde, il y aura quatre Iséroises.

Trois d'entre elles jouent actuellement pour les Amazones du FCG : la demie de mêlée Alexandra Chambon, et les troisièmes lignes Emeline Gros et Manae Feleu. Il faut aussi ajouter la centre Maëlle Filopon, désormais à Toulouse mais originaire de Miribel-Lanchâtre et passée également par le club grenoblois. Un contingent qui fait la fierté du responsable de la section féminine Emmanuel Pellorce " on avait déjà de la reconnaissance mais ces sélections valident tout ça. Surtout, ces filles maintenant restent à Grenoble et certaines même reviennent (à l'image d'Emeline Gros de retour cet été). " Emmanuel Pellorce insiste sur les efforts faits par les joueuses pour en arriver au niveau international : " je me souviens d'Alexandra faisant des séances de jeu au pied en plein hiver, il faisait froid, il pleuvait, quasiment dans le noir. Elles s'entrainent entre 10 et 14 heures par semaine en plus de leurs études, et aujourd'hui c'est tout ce travail qui paye. "

" Une grande expérience rugbystique et humaine " Léo Brissaud, entraineur des Amazones

Des sélections qui prouvent que Grenoble grandit, la garantie aussi que cette expérience profitera à tout le groupe, comme l'explique l'entraineur de l'équipe première, Léo Brissaud : " sur ce type de compétition, la pression est importante, c'est un mois et demi en autarcie à l'autre bout du monde, c'est une grande expérience rugbystique et humaine. Elles vont partir un mois et demi mais revenir je pense avec un ou deux ans d'expérience en plus ! "

Rassemblées avec toute la sélection française à partir de vendredi à Marcoussis, les Iséroises s'envoleront pour la Nouvelle-Zélande la semaine prochaine, la Coupe du Monde débutant le 8 octobre prochain.