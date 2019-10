Deux coups durs ce jeudi pour le XV de France. Les Toulousains Peato Mauvaka et Thomas Ramos déclarent forfait pour la suite de la Coupe du Monde au Japon.

Coupe du Monde : Ramos et Mauvaka déclarent forfait pour la suite de la compétition

Toulouse, France

Après Fofana et Bamba, deux nouveaux joueurs du XV de France doivent quitter le Japon prématurément. Il s'agit des deux Toulousains Thomas Ramos et Peato Mauvaka. Vincent Rattez (La Rochelle) et Christopher Tolofua (Toulon) vont les remplacer.

Le XV de France affronte le Tonga dimanche pour son troisième match du mondial.

Plus d'informations à venir.