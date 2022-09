Coupe du monde rugby à XIII : 13 joueurs des Dragons Catalans sélectionnés

Le sélectionneur du XIII de France a dévoilé la liste des 24 joueurs qui vont participer à la coupe du monde de rugby à XIII. Les Bleus affronteront au premier tour la Grèce, l'Angleterre et les Samoa. Dans cette liste de 24 joueurs figurent treize joueurs de l'effectif des Dragons Catalans. Le Salséen Morgan Escaré, qui évolue à Salford et Eloi Pélissier, originaire de Saint-Paul de Fenouillet, sont également sélectionnés.

Laurent Frayssinous (sélectionneur du XIII de France) : "Je suis ravi de la qualité du groupe qui va participer à la coupe du monde et comme tout sélectionneur des choix compliqués ont dû être effectués. La déception des joueurs non sélectionnés ainsi que les sourires des joueurs retenus témoignent de l’importance et la grosse envie de revêtir le maillot bleu. Nous avons dû pallier aux forfaits de Julian Bousquet, Romain Navarette et Théo Fages pour cause de blessures à l’instar de Lucas Albert."

Le calendrier des Bleus

France - Grèce le 17 octobre

Angleterre - France le 22 octobre

Samoa - France le 30 octobre

La liste des sélectionnés