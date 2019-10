Coupe du Monde - Rynhardt Elstadt : "Cheslin Kolbe a un cœur de lion"

L'arrière sud-africain du Stade Toulousain Cheslin Kolbe est à 80 minutes d'un titre de champion du monde. Il disputera samedi la finale de la Coupe du Monde de rugby face à l'Angleterre. Rynhardt Elstadt, son compatriote et coéquipier aux Stormers puis à Toulouse, nous raconte "son" Kolbe.

Toulouse, France

Ils se connaissent par cœur. Ils ont joué ensemble aux Stormers, et désormais à Toulouse depuis 2017. Cheslin Kolbe est le seul rescapé de la colonie de joueurs toulousains partis au Japon pour la Coupe du Monde. Rétabli de sa blessure, l'ailier-star des sud-africains sera titulaire lors la finale ce samedi face à l'Angleterre.

Elstadt : "J'aimerais avoir la patience de Kolbe"

Alors que les Toulousains préparent la venue de Clermont le 9 novembre au Stadium, Cheslin Kolbe s'apprête lui à affronter les Anglais avec les Springboks.

Parmi ses premiers supporters, son compatriote Rynhardt Elstadt : "Il est phénoménal. C'est un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué. Ce qui le rend vraiment spécial, c'est que tu peux le mettre dans n'importe quelle position, il fait quelque chose avec rien. Il a le cœur d'un lion. Il a sans doute le plus petit gabarit mais le plus gros cœur sur le terrain.

Il y a le joueur, supersonique et adoré par le public d'Ernest-Wallon, puis l'homme. Plus discret. "Parfois j'aimerais avoir la patience qu'il a dans la vie. Beaucoup de gens l'ont critiqué à cause de sa taille il y a quelques années. Il a juste voulu montrer que tout le monde se trompait. Il reste toujours la tête haute, il est toujours disponible pour les autres aussi. C'est vraiment un mec phénoménal", ajoute le deuxième ligne toulousain.

Ce samedi, Cheslin Kolbe, absent de la demi-finale dimanche dernier des Springboks pour une blessure lors du match de poule contre l'Italie, sera aligné dès le coup d'envoi.