Coupe du Monde - XV de France : huit Toulousains appelés, dont Mauvaka et Guitoune

Le sélectionneur du XV de France a dévoilé la liste des 31 joueurs (plus six réservistes) qui participeront à la Coupe du Monde au Japon en septembre prochain. Huit Toulousains font partie des joueurs qui vont préparer le mondial au Japon. Parmi eux, Peato Mauvaka et Sofiane Guitoune.