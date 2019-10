Coupe du Monde - Yoann Huget : "Il y a une logique dans le sport"

Toulouse, France

20-19. Score final. Les Bleus ont mené au score pendant 74 minutes avant de craquer. Réduits à 14 dès la 49e minutes après le carton rouge reçu par Sébastien Vahaamahina. Grosse déception pour l'ailier du Stade Toulousain Yoann Huget.

"Cruel"

La réaction de Yoann Huget : _"C'est cruel parce qu'on s'était donné les moyens. Tout le monde, malgré le carton rouge, a espéré jusqu'à la 75e minute. La fin est dure, cruelle. Mais c'est le sport. C'est dommage de finir comme ça, on tenait le match. Peu de gens auraient cru qu'on allait livrer ce match, on sort la tête haute malgré tout. Après, si on regarde sur les quatre ans, c'est l'équipe la plus régulière qui gagne. I_l y a une logique dans le sport, elle a été respectée aujourd'hui malgré tout."