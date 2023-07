Course contre la montre : une nouvelle tribune pour le Stade rochelais

C'est une course contre la montre qui est lancée à La Rochelle : la reconstruction de la tribune principale du stade Marcel-Deflandre, "La Charente-Maritime". Un chantier à 14 millions d'euros qui doit être livré avant le 29 octobre et le premier match à domicile du Stade rochelais après la coupe du monde.

Quatre mois pour réaliser une tribune de 4.000 places, le temps d'un été et d'une coupe du monde : c'est un défi énorme pour la société ALM-Allain, qui a remporté le contrat. Ses équipes et ses sous-traitants font les 2/8 six jours sur sept, et pour l'instant, le planning est tenu. Le chantier est même en avance de quatre ou cinq jours.

La jauge portée à 16.700 places

La capacité du stade va être porté à 16.700 places : 700 places supplémentaires, un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite avec des ascenseurs, et surtout des espaces de grande classe pour les partenaires si importants pour financer les 40 millions d'euros de budget du club champion d'Europe.

Pas de quoi résorber entièrement la longue file d'attente des supporters qui espèrent décrocher un abonnement au Stade Marcel-Deflandre. La prochaine étape pourrait être de remplir les virages, mais les dirigeants du Stade rochelais sont prudents : pour l'expérience d'un match, mieux vaut un petit stade plein, qu'un grand stade vide.