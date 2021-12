La Ligue nationale de rugby durcit son protocole en Top 14 et Pro D2 face à la 5e vague de Covid-19. Les joueurs non vaccinés devront désormais se faire tester tous les jours, au lieu de trois fois par semaine jusque-là. Le port du masque fait également son retour.

Covid-19 en Top 14 et Pro D2 : des tests tous les jours pour les joueurs non vaccinés

La Ligue nationale de Rugby durcit son protocole en Top 14 et Pro D2 face à la 5e vague de Covid-19 (illustration)

La 5e vague du Coronavirus et la menace du variant Omicron poussent la Ligue nationale de Rugby à revoir ses règles en Top 14 et Pro D2. Jusque-là les joueurs non vaccinés devaient se faire tester tous les 3 jours. Désormais ce sera tous les jours.

97% des joueurs déjà vaccinés

La mesure ne devrait pas concerner énormément de joueurs professionnels : selon la Ligue, 97% des joueurs de Top 14 et de Pro D2 sont déjà vaccinés. Le pourcentage est le même côté staff en Top 14 et grimpe à 99% en Pro D2. Le port du masque fait également son retour "dans tous les établissements recevant du public pour tous les sujets du groupe professionnel, à l'exception des périodes physiques", précise la ligue.