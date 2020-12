Covid-19 : le choc de Top 14 entre Bayonne et Pau officiellement reporté

La ligue Nationale de Rugby a officialisé, ce mardi 29 décembre, le report de la rencontre de la 13e journée de Top 14 entre l'Aviron Bayonnais et Pau prévue le samedi 2 janvier. Sept joueurs bayonnais ont contracté le Covid-19 et l'ensemble du club est confiné jusqu'au lundi 4 janvier.

La décision a beau être logique et attendue, elle a mis du temps, beaucoup de temps à tomber. Plus de 48 heures après la décision de l'ARS de confiner l'ensemble des salariés de l'Aviron Bayonnais, des joueurs au personnel administratif, après la découverte de 7 cas de Covid-19 parmi les joueurs ciels et blancs en milieu de semaine passée, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) officialise ce mardi 29 décembre, en fin de journée, le report du choc départemental entre l'Aviron et la Section Paloise.

Le communiqué de la LNR officialise le report de Bayonne / Pau - LNR

Deux matchs à rattraper

La date du report de cette rencontre de la 13e journée de Top 14, dont le coup d'envoi aurait dû être donné samedi 2 janvier à 18h, n'a pas encore été arrêtée. Pas plus que le match des Bayonnais à Castres qui aurait du se jouer dimanche 27 décembre. Deux rencontres importantes pour l'Aviron face à des concurrents pour le maintien à recaser dans un calendrier surchargé.

La faute au Covid-19 donc, et certainement au match de Challenge européen face à Leicester le samedi 19 décembre. Deux joueurs du club anglais ont en effet été déclarés positifs au virus deux jours après l'affrontement.

La Forme anglaise du Covid ?

Reste à savoir si les Bayonnais ont contracté la nouvelle forme britannique du Covid-19, plus contagieuse. Ils attendent toujours les résultats des tests complémentaires effectués et devraient être fixés en fin de semaine. En attendant, l'Agence Régionale de Santé a donc opté pour le principe de précaution en isolant l'ensemble des salariés de l'Aviron jusqu'à lundi 4 janvier, ce qui rendait plus qu'improbable la rencontre face à Pau.