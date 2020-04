Covid_19 : le confinement à la ferme de la rugbywoman Jessy Trémoulière

"Oui, c'est possible maintenant, le repas est prêt". Jessy Trémoulière accepte volontiers de raconter son confinement. Loin des terrains de rugby. Sur celui de l'exploitation familiale à Barlières, en Haute-Loire. "Nous avons 170 bêtes" précise l'arrière de l'ASM Romagnat et de l'équipe de France. "J'essaye de courir tous les jours, mais je touche pas le ballon" . Pas d'inquiétude pour autant. "Moi j'ai de l'espace pour m'amuser au rugby, mais ce ne doit pas être facile d'être dans un appartement et de ne pas pouvoir sortir".

Lorsqu'elle n'est pas sur les terrains de rugby, c'est à Barlières que Jessy Trémoulière, 27 ans, s'adonne à son autre passion. "Je suis à mi-temps sur l'exploitation" précise celle qui a été élue "meilleure joueuse du monde" en 2018. Une activité très prenante, mais qui apporte aussi son lot de bonheur. Comme ce fut le cas récemment lors de la naissance de deux petits veaux. "J'ai laissé faire la vache, j'étais à côté et j'ai vu qu'il y en avait un, je me suis dis c'est parfait elle a fait le veau, je suis partie, et quand je suis revenu dix minutes plus tard, elle m'en avait pondu un deuxième, je ne m'y attendais pas du tout, mais c'est le petit bonheur du quotidien compte tenu de ce qui passe en ce moment" apprécie la joueuse de l'ASM Romagnat.

Le rugby paraît futile en ce moment... Jessy Trémoulière, arrière de l'équipe de France et de l'ASM Romagnat

Car le rugby n'est pas la priorité du moment. "Il y a des choses bien plus grave" poursuit l'arrière internationale, "il y a des gens qui se battent pour sauver des vies, d'autres pour sauver leur entreprise".

Jessy Trémoulière avec l'équipe de France © Maxppp - Olivier Corsan

Mise au chômage technique par son club, Jessy Trémoulière s'est donc naturellement recentrée sur son autre activité, dans les champs, au milieu de ses vaches. En attendant de retrouver l'herbe des terrains de rugby.