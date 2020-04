Covid_19 : le président du Club Rugby Ancizes-Comps démissionne de la commission des épreuves de la FFR

Si pour les clubs professionnels la décision n'est pas toujours prise, le rugby amateur français a été informé des modalités de reprise de la prochaine saison. Des montées à la carte, et aucune relégation. Si certains présidents de club, comme Claude Pojolat à l'US Issoirre maintenue en Fédérale 1, s'en sont félicités, ce n'est pas le cas de Laurent Bourduge. Membre de la commission des épreuves à la FFR, et président du Club Rugby Ancizes-Comps, il vient de démissionner de la commission estimant n'avoir été, ni consulté, ni averti. Un tiers des clubs de Fédérale 1 seront reléguées en fin de saison prochaine, c'est une absurdité selon lui.

Je ne veux pas assumer les conséquences... Laurent Bourduge, membre de la commission des épreuves à la FFR

Laurent Bourduge estime que "dans la situation de crise sanitaire dramatique que traverse le pays, une commission exceptionnelle a été constitué, très bien, mais les membres de la commission Fédérale des épreuves en ont été écarté".

Un camouflet pour le président du CR Ancizes-Comps qui a donc décidé de jeter l'éponge. Il regrette également que Bernard Laporte et les élus choisis aient appelé personnellement les clubs pour les informer, alors que lui et les autres membre de la commission des épreuves ne l'ont pas été. On sent aussi une forme de crispation en vue de la prochaine élection à la FFR.

Car dans ce contexte de crise, la Fédération Française de Football a décidé de reporter les prochaines élections au sein de l'institution. Certains demandent la même chose pour le rugby qui doit théoriquement choisir son prochain président le 3 Octobre.