Covid-19 : le RCO (Rugby Club Orléans) suspend ses entraînements, les joueurs et le staff vont être testés

Le RCO, le Rugby Club Orléans, annonce la suspension des entraînements de l'équipe seniors, qui évolue en Fédérale 2, à cause d'un cas de Covid-19 dans l'entourage proche de plusieurs joueurs et dirigeants. L'équipe et le staff devront se faire tester