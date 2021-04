Six joueurs ont été testés positifs au coronavirus la semaine dernière. Le Derby contre Clermont a été reporté, le match contre La Rochelle risque de subir la même loi. On fait le point avec le président de la commission médicale de la Ligue Nationale de Rugby, Bernard Dusfour.

Covid au CA Brive : six cas découverts, "on sait pratiquement qu'il y en aura d'autres" selon Bernard Dusfour

Cinq jours après l'annonce de cas positifs au CA Brive, le coup de massue est toujours aussi grand. Depuis vendredi, le club de rugby corrézien est sous cloche, fermé jusqu'à nouvel ordre. Les personnels administratifs, staff et joueurs sont en télétravail et ont été testés ce lundi. Ils le seront à nouveau ce jeudi. Quel est le protocole mis en place et comment la situation corrézienne est-elle vue par les instances du rugby ? Entretien avec Bernard Dusfour, président de la cellule Covid-19 au sein de la Ligue Nationale de Rugby.

Six cas d'un coup, c'est assez rare, non ?

Je dirais que c'est assez rare pour le Limousin, oui. Vous étiez largement épargné depuis le début de la crise, mais dans d'autres clubs, nous avons eu ce même phénomène. Il y a eu des clubs où ce fut plus important

Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça signifie ? Quand vous avez six cas, cela signifie que le virus continue de circuler. C'est une certitude, après un an de recul, on sait que lorsque vous avez six cas d'un coup, cela veut dire qu'il va y en avoir d'autres.

Quelle va être la suite alors pour les joueurs ? Quel est le protocole ?

Les joueurs positifs évoluent pour leur propre compte. Ils sont isolés pendant dix jours, comme n'importe quel français. Au dixième jour, ils seront évalués cliniquement, biologiquement et cardiologiquement par le médecin. Si au quatorzième jour, ils vont bien, alors ils pourront reprendre l'entraînement.

Pour ce qui est des cas contacts, ils vont être testés plusieurs fois durant ces sept jours. Si au bout de ces sept jours, si on a toujours que des cas négatifs, alors ils pourront reprendre l'entraînement collectif.

Les joueurs positifs vont mettre du temps à revenir...

C'est là que le rôle du médecin d'équipe va être encore plus crucial. Le médecin sait qu'ils vont être isolés dix jours. En fonction de l'état des joueurs, c'est lui qui va leur permettre de reprendre l'activité rugby. S'ils ont été faiblement malade, alors ils pourront reprendre l'entraînement individuel. Ils ne pourront reprendre l'entraînement collectif que le quinzième jour.

Vous êtes en lien avec les médecins des clubs

Bien sûr, nous avons une relation constante. Nous avons une plateforme commune intitulée Covid Expert. Ils peuvent nous écrire et nous poser les questions. Nous leur répondrons. IL n'y a que comme ça que ça peut marcher.